CUMAYA HEPSİ BELLİ OLUR Ak Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu merkez ilçe belediye başkan adaylıkları ve ilçelerdeki aday belirleme çalışmalarının hala sürdüğünü belirterek, “Ancak perşembeye bilemediniz cumaya kadar hepsi biter ve açıklanmış olur inşallah. Biz çalışmalarımızı yapıp görüşlerimizi ve raporlarımızı bildirdik” dedi.

27 Kasım 2018 Salı 09:28