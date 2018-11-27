CUMAYA HEPSİ BELLİ OLUR

6 İLÇEYE TEKRAR ANKET
Ak Parti İl Başkanı Çopuroğlu aslında bugüne kadar ilçelerin tamamının belli olması gerektiğini beklediklerini ancak son anda Genel Merkez’in tekrar bazı yerler için yeni anketler yapmaya karar verdiği için sürecin uzadığını söyledi.
TELEFON ANKETİ
Ak Parti Genel Merkezi’nin Melikgazi başta olmak üzere merkez dışında 5 ilçe daha dahil olmak üzere 6 ilçe için son anda bir anket daha yapmaya karar verdiğine dikkat çeken Ak Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, “Ancak bunu da telefonla yapacaklar. Bugün ve yarın biter. Sanırım en geç perşembe olmadı cuma gününe kadar hepsi belli olur diye bekliyoruz” dedi.
PALANCIOĞLU ZORLAMASI
Melikgazi İlçesi için Özhaseki’nin ısrarla Talas’a kendisinin getirdiği Dr. Mustafa Palancıoğlu’nu getirmek istediği ancak anketlerde tam aksine Palancıoğlu için ne Talas’ta ne de Melikgazi’de “beklenen karşılığın” çıkmadığı öğrenildi. Bu nedenle özellikle Melikgazi için son bir kere daha “tele-anket” yapılarak, Ak Parti Genel Merkezi’nde Özhaseki’nin elini güçlendirecek bir sonuca ulaşılmaya çalışıldığı iddia edildi.
ERGÜNEŞ RAHATSIZLIĞI
Özhaseki’ye en yakın isimlerden olan Zekeriya Ergüneş’in adaylık belirleme sürecindeki son anlarda Ak Parti İl Başkanı Çopuroğlu ve yönetimini atlayarak Özhaseki ile “adaylık belirleme çalışmalarına” girdiği iddiaları tepkilere neden oldu. Ergüneş’in özellikle Özhaseki’ye yakın olarak bilinen isimlerin aday gösterilmesi konusunda ısrarla kulis çalışmaları yaptığı iddia edildi.
ZORAKİ DEĞİL GÖNÜLLÜ LAZIM
Başta Melikgazi, Talas ve Kocasinan ilçelerinde “istemiyoruz” diye açıklama yapmalarına rağmen Özhaseki’nin gönlünden geçtiği bilinen Serdar Altuntuğ, Murat Cahit Cıngı ve Oğuz Ortaköylüoğlu’nun isimlerinde ısrar edilmesi partililerde tepkiye neden oluyor. Partililer, “Halkın işine karışmayın, anket ve sokak ne diyorsa onu yapın. Bırakın artık belli isimlerde ısrarı. Adamlar istemiyoruz diyor ama Ankara hala bu isimlerin peşinde koşuyor ve bu ısrar da Özhaseki’ye dayandırılıyor, hani Bakanımız ısrarcı olmayacaktı. Ya da birileri Özhaseki ismini kullanıyor” diyor.
Ak Parti İl Başkanı Çopuroğlu aslında bugüne kadar ilçelerin tamamının belli olması gerektiğini beklediklerini ancak son anda Genel Merkez’in tekrar bazı yerler için yeni anketler yapmaya karar verdiği için sürecin uzadığını söyledi.
TELEFON ANKETİ
Ak Parti Genel Merkezi’nin Melikgazi başta olmak üzere merkez dışında 5 ilçe daha dahil olmak üzere 6 ilçe için son anda bir anket daha yapmaya karar verdiğine dikkat çeken Ak Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, “Ancak bunu da telefonla yapacaklar. Bugün ve yarın biter. Sanırım en geç perşembe olmadı cuma gününe kadar hepsi belli olur diye bekliyoruz” dedi.
PALANCIOĞLU ZORLAMASI
Melikgazi İlçesi için Özhaseki’nin ısrarla Talas’a kendisinin getirdiği Dr. Mustafa Palancıoğlu’nu getirmek istediği ancak anketlerde tam aksine Palancıoğlu için ne Talas’ta ne de Melikgazi’de “beklenen karşılığın” çıkmadığı öğrenildi. Bu nedenle özellikle Melikgazi için son bir kere daha “tele-anket” yapılarak, Ak Parti Genel Merkezi’nde Özhaseki’nin elini güçlendirecek bir sonuca ulaşılmaya çalışıldığı iddia edildi.
ERGÜNEŞ RAHATSIZLIĞI
Özhaseki’ye en yakın isimlerden olan Zekeriya Ergüneş’in adaylık belirleme sürecindeki son anlarda Ak Parti İl Başkanı Çopuroğlu ve yönetimini atlayarak Özhaseki ile “adaylık belirleme çalışmalarına” girdiği iddiaları tepkilere neden oldu. Ergüneş’in özellikle Özhaseki’ye yakın olarak bilinen isimlerin aday gösterilmesi konusunda ısrarla kulis çalışmaları yaptığı iddia edildi.
ZORAKİ DEĞİL GÖNÜLLÜ LAZIM
Başta Melikgazi, Talas ve Kocasinan ilçelerinde “istemiyoruz” diye açıklama yapmalarına rağmen Özhaseki’nin gönlünden geçtiği bilinen Serdar Altuntuğ, Murat Cahit Cıngı ve Oğuz Ortaköylüoğlu’nun isimlerinde ısrar edilmesi partililerde tepkiye neden oluyor. Partililer, “Halkın işine karışmayın, anket ve sokak ne diyorsa onu yapın. Bırakın artık belli isimlerde ısrarı. Adamlar istemiyoruz diyor ama Ankara hala bu isimlerin peşinde koşuyor ve bu ısrar da Özhaseki’ye dayandırılıyor, hani Bakanımız ısrarcı olmayacaktı. Ya da birileri Özhaseki ismini kullanıyor” diyor.
Özel Haber: İlter Sağırsoy