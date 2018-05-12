“CUMHUR İTTİFAKI MİLLİ İTTİFAKTIR”

MHP İl Başkanı Serkan Tok da, “İlk sivil toplum ziyaretimizi sizlere yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Buda bizim bir ahde vefamızdır. Sizler bu devlet ve bu millet için can veren, kan veren ve aileleri ile beraber bedel ödeyen insanlarsınız. Bu noktada MHP’nin bütün mensupları şehit ailelerine ve gazilere sonsuz teşekkür içerisindeler. Bunun gösterilmesi için sizleri ziyaret etmek gerekiyor. Bugün ki ziyaretimizin temel amacı, siyasi değil, sizin gönlünüzü almaktır. Sizinle beraber olduğumuzu beyan etmektir” diye konuştu.Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Yılmaz Üçkan, “Ülkemiz bir seçim sürecine gidiyor. İnşallah ülkemizin yarınları için ülkemizi yönetecek olanlar ülkemizin geleceği için kutlu yola çıktılar. Allah vatanımıza, bayrağımıza ve ezanımıza katkılar sağlayacak görevler nasip etsin. Biz burada sizlerin ve siyasetçilerimizin sağduyu ile ülkemizin geleceğine ışık tutacak şekilde, ülkemizin yarınları için yapılacak seçimlerin sağduyulu şekilde atlatılması konusunda sizlerin çaba göstermesini istiyoruz” dedi.Şehit ailelerinin gönlünü almak için Şehitler Derneğini ziyaret ettiklerini belirten MHP İl Başkanı Serkan Tok şöyle konuştu; “ Şehit ailelerinin ellerinden öpüyoruz. Onla ne söylesek ne desek az olduğunu biliyoruz. Bu anlamda burada hiçbir siyaset manası gütmüyoruz. Vefa borcumuzu yerine getiriyoruz. Bu benim temel amacım temel düşüncemdir. Partimin genel düşüncesi de aynı şekilde budur. Seçim hakkında değerlendirme yaparsak; Bir ittifak içersin de MHP seçime gidiyor. Cumhur İttifakı, Milli İttifaktır. Bu haçlı ittifakına karşı Türkiye’de ne kadar irili ufaklı terör örgütü, Devletimizi milletimiz bölmek isteyen ne varsa bunlarda ülkemize karşı. Bunlar kim? DEAŞ, PKK, Hain terör örgütü FÖTO’dur. Bunlar birleşmiş karşımızda dururken, Milli düşünen vatanını, milletini devletini düşünen iki partinin birleşmesi, neden bir sorun olsun? ABD İngiltere birleşmiş ise, AB ile ABD birleşmiş ise ABD Sudi Arabistan yönetimi birleşmiş ise, Sudi Arabistan Birleşik Arap Emirlikleri birleşmiş ise FÖTO birleşmiş ise bize saldırıyorsa, biz AK Parti ile olan ittifakımızı işte bu noktada haklı görüyoruz. Bu noktada milli görüyoruz. Bu birliktelik sahaya da olumlu yansıdığını görüyoruz. Bizim için doğru olan Milli ittifaktır. Cumhur İttifakıdır. Karşımızda birleşen devletler bir kişiye saldırıyorsa haklı nedenimiz ortadadır. Herkes bu oyunlara bir son verme tarihi 24 Haziran sandık zamanıdır. Herkes sandığa gidip oy hakkını kullanmalıdır.”24 Haziran seçimi diğer seçimlerden çok farklı bir durumda olduğunu ifade eden İl Başkanı TOK; “ Karşımızdaki gücü iyi analiz edip buna göre davranmak zorundayız. Önce eşimizi, Sonra Anne Babalarımızı, Kardeşlerimiz, yakınlarımızı, komşularımızı harekete geçirip sahaya indirmek ve 24 Haziran Pazar günü oy kullanmalarını milli bir duygu olarak yapmalarını sağlamak olmalıdır. 41 Yıllık MHP li olan tüm büyüklerimizi sahaya indirmek bizim görevimiz. Gün bu gündür, zaman ise bu zamandır. Sandıkta üç hilali gören ülkücü başka hiçbir partiye oy vermez. Lütfen oy verme hakkınızı yerine getirin sandığa gidin. Sandığa giden ülkücün hiçbir surette fikri değişmez. Mührü Cumhur İttifakı için basacaktır. Bizde 24 Haziran seçimlerinde büyük bir oy patlaması yaşayacağız “ dedi.Şehit ve Gazi camiasının bir tek bakış açısı olduğunu belirten Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Yılmaz Üçkan, “Vatan, Bayrak, Ezan. Bu kutsal değerler uğruna canlarımızı seve seve veren şehitlerimizi, Gazilerimizi, burada yad ederken, aynı zamandan bütün siyasilerin şunun farkına varmasını istiyoruz. Bizler bu Vatan Ezan, Bayrak için en kutsal değerlerimiz feda ederken vatanımızın bağımsızlığı, bayrağımızın dalgalanması, ezanımızın susmaması için yaptık. Burada hangi siyasi parti olursa olsun. Bu vatana, Bu bayrağa, bu Ezana sahip çıkacak ise muhakkakki şehit ailelerimizin ve Gazilerimizin duası yanındadır. Bu millet söylediklerinizi ve söylediklerimi biliyor ve farkında” diye konuştu.