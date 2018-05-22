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CUMHUR İTTİFAKI RAMAZAN SOKAĞI'NDA

Her akşam Ramazan Sokağı’na giderek vatandaşlarla bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, bu kez Cumhur ittifakını oluşturan iki partinin il başkanıyla birlikte Ramazan Sokağı’na gitti. Başkan Çelik, İl Başkanlarıyla birlikte Ali Osman Alaca’nın sesinden ilahiler dinledi.

CUMHUR İTTİFAKI RAMAZAN SOKAĞI'NDA
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Ramazan Sokağı’ndaki Otağ Çadırı’nda Cumhur İttifakını oluşturan AK Parti İl Başkanı Fatih Hasyüncü ve MHP İl Başkanı Serkan Tok ile bir araya geldi. Otağ Çadırı’nda çay içen Başkan Çelik ve il başkanları vatandaşlarla da sohbet ederek fotoğraf çektirdiler. 
Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, AK Parti İl Başkanı Hasyüncü ve MHP İl Başkanı Tok ile birlikte Ramazan Sokağı’nda teravih namazı sonrası başlayan programı da izledi. Programa katılan Ali Osman Alaca birbirinden güzel ilahiler seslendirdi. 
Program sonrası kürsüye gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Ramazan Sokağı’nda her akşam birbirinden güzel programlar yapıldığını belirterek, tüm Kayserilileri Ramazan Sokağı’na davet etti. Başkan Çelik, daha sonra kürsüye AK Parti ve MHP İl Başkanlarını davet etti. Geceye ilahileriyle renk katan Ali Osman Alaca’ya AK Parti İl Başkanı Fatih Hasyüncü ve MHP İl Başkanı Serkan Tok birlikte çiçek verdi.
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