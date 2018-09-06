Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Üniversiteye rektör atadı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 15 üniversiteye rektör ataması yapıldı. Atamalar Resmi Gazete’nin 2018/160 başlıklı kararında yayımlandı. Atama yapılan üniversiteler arasında Erciyes Üniversitesi ve Kayseri Üniversitesi de yer alıyor. İşte üniversitelere atanan rektörler ve Erciyes Üniversitesi ile Kayseri Üniversitesi’nin yeni rektörleri...

06 Eylül 2018 Perşembe 10:12