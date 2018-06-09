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Cumhurbaşkanı Erdoğan asker ve şehit aileleri ile iftar yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan asker ve şehit aileleri ile iftar yaptı - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: - "Milletim kimin apoletini sökeceğini, kime apolet takacağını çok ama çok iyi bilir" - "Astsubaylarımızın göreve başlama kademelerini eğitim yıllarına göre bir üste çıkarıyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan asker ve şehit aileleri ile iftar yaptı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri 1. Komando Tugayında düzenlenen iftar programına katıldı. 
Kayseri mitinginin ardından Zincidere’de bulunan General Vecihi Akın Kışlası’nda düzenlenen iftar programına Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanı sıra Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, AK Parti Kayseri milletvekilleri, şehit ve gazi aileleri katıldı. Burada konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan; "Yükseköğrenim mezunu, 9'uncu derecenin 3'üncü kademesinden göreve başlayan astsubayların başlangıç derecesini 8'in birine yükseltiyoruz" diye konuştu. 

Tüm astsubayların emsallerinin seviyesine çıkarıldığını, düzenlemeden göreve yeni başlayacak, mevcut ve emekli astsubayların yararlanacağını belirten Erdoğan, "Yükseköğrenim mezunu, 9'uncu derecenin 3'üncü kademesinden göreve başlayan astsubayların başlangıç derecesini 8'in birine yükseltiyoruz. Tüm astsubaylarımızı emsallerinin seviyesine çıkarıyoruz. Düzenlemeden göreve yeni başlayacak, mevcut ve emekli astsubaylar yararlanacak" dedi. 

"Milletim kimin apoletini sökeceğini, kime apolet takacağını çok ama çok iyi bilir" 
CHP Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce'nin 2. Ordu Komutanı İsmail Metin Temel hakkında 'O apoletleri sökeceğim' çıkışına cevap vererek konuşmasını sürdüren Erdoğan, "Kahramanlarımız ayak bastıkları her yeri titretiyor. Gerek iç güvenlik harekatımızda gerek sınır ötesi operasyonlarımızda askerlerimizin karşısında durabilen bir güç görmedik tanımadık. Gerçi birileri her ne kadar apolet sökmekle uğraşıyorsa da benim milletim kimin apoletini sökeceğini, kime apolet takacağını çok ama çok iyi bilir" ifadelerini kullandı. 

ÖZEL HABER

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