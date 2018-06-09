Cumhurbaşkanı Erdoğan asker ve şehit aileleri ile iftar yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan asker ve şehit aileleri ile iftar yaptı - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: - "Milletim kimin apoletini sökeceğini, kime apolet takacağını çok ama çok iyi bilir" - "Astsubaylarımızın göreve başlama kademelerini eğitim yıllarına göre bir üste çıkarıyoruz"

09 Haziran 2018 Cumartesi 15:31