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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Memduh Bey'e teşekkür ediyorum

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partililerle video konferans aracılığıyla gerçekleştirdiği bayramlaşmada, “Memduh Bey’e özellikle teşekkür etmek istiyorum. Ayasofya’nın açılışında arabayla geçerken gördük ama konuşamadık. Bizzat selamlaşamadık ama gönülden selamlaşmamızı yaptık. O gün Ayasofya’ya geldiğini böylece görmüş olduk. Oraya kadar gelmiş, ayağına sağlık.” ifadelerini kullandı. Başkan Büyükkılıç da, genel merkez yöneticileri ile 81 ilin tüm kademelerinin hazır bulunduğu ortamda kendisine gösterdiği teveccüh nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan’a şükranlarını sunarak, “Hem Ayasofya için hem de Kayserispor’umuzun Süper lig de kalmasına göstermiş olduğunuz siyasi irade ve destek için Kayseri halkı adına saygılar sunuyoruz. Kayseri’mizin yeri sizin gönlünüzde bir başka onu biliyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Memduh Bey'e teşekkür ediyorum

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partililerle video konferans aracılığıyla bayramlaştı. Ak Parti Genel Merkez yöneticileri ile 81 ilin teşkilat yönetiminin hazır bulunduğu bayramlaşmaya Kayseri’den Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ak Parti İl Başkan Vekili Nuh Kurtsoy ile il yönetimi ve ilçe başkanları katıldı. 81 ilin parti teşkilatıyla video konferans aracılığıyla gerçekleşen bayramlaşmada, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başkan Büyükkılıç arasında samimi bir sohbet de gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Memduh Bey’e özellikle teşekkür etmek istiyorum. Ayasofya’nın açılışında arabayla geçerken gördük ama konuşamadık. Bizzat selamlaşamadık ama gönülden selamlaşmamızı yaptık. O gün Ayasofya’ya geldiğini böylece görmüş olduk. Oraya kadar gelmiş, ayağına sağlık.

Başkan Büyükkılıç da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Ayasofya kararı ve Kayseri ile birlikte 21 şehri yakından ilgilendiren liglerden düşmenin kaldırılması kararı nedeniyle şükranlarını sundu. Başkan Büyükkılıç “Hem Ayasofya için hem de Kayserispor’umuzun Süper lig de kalmasına göstermiş olduğunuz siyasi irade ve destek için Kayseri halkı adına saygılar sunuyoruz. Kayseri’mizin yeri sizin gönlünüzde bir başka onu biliyoruz” dedi.



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