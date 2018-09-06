CUMHURBAŞKANI GÖRMESİN

İKİ MAKAM ARACI NE İŞE YARAR ?
Herkes Erdoğan’ın çağrısına uyup tasarrufa mı yöneldi diye düşünürken, olayın çok farklı olduğu ortaya çıktı. Başkan 2015 model olan Audi A6’yı yeni, daha donanımlı ve üst modeli ile değiştirmek istedi. Ancak kiralama şirketinde Başkan’ın istediği araçtan yoktu. Başkan’a istediği araç gelene kadar başka bir lüks araç verildi. İstenen araç geldikten sonra, belediyeye teslim edilerek geçici olarak verilen araç geri alındı. Böylece mevcut Wolksvagen marka araca ek olarak Audi de Talas Belediyesi garajındaki yerini aldı.
Talas Belediye Başkanlığı’na makam aracı olarak kiralanan son model lüks 2 makam otomobilinin aylık kirasının kaç lira olduğu ve Palancıoğlu’nun göreve başladığı günden bu yana makam araçlarına toplam kaç lira kira ödendiği ise öğrenilemedi. Ancak iki makam aracının yıllık kiralama bedelinin 200 bin lira civarında olduğu tahmin ediliyor. İkinci makam aracının Başkan Palancıoğlu’nun ailesine tahsis edildiği iddiaları ise doğrulatılamadı.
Bu arada Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’in 6 yıllık bir makam aracı, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ın 7 yıllık bir makam aracına bindiği bilgisi verildi. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’ın makam aracıyla ilgili bilgi istememize rağmen herhangi bir cevap verilmedi.
Herkes Erdoğan’ın çağrısına uyup tasarrufa mı yöneldi diye düşünürken, olayın çok farklı olduğu ortaya çıktı. Başkan 2015 model olan Audi A6’yı yeni, daha donanımlı ve üst modeli ile değiştirmek istedi. Ancak kiralama şirketinde Başkan’ın istediği araçtan yoktu. Başkan’a istediği araç gelene kadar başka bir lüks araç verildi. İstenen araç geldikten sonra, belediyeye teslim edilerek geçici olarak verilen araç geri alındı. Böylece mevcut Wolksvagen marka araca ek olarak Audi de Talas Belediyesi garajındaki yerini aldı.
Talas Belediye Başkanlığı’na makam aracı olarak kiralanan son model lüks 2 makam otomobilinin aylık kirasının kaç lira olduğu ve Palancıoğlu’nun göreve başladığı günden bu yana makam araçlarına toplam kaç lira kira ödendiği ise öğrenilemedi. Ancak iki makam aracının yıllık kiralama bedelinin 200 bin lira civarında olduğu tahmin ediliyor. İkinci makam aracının Başkan Palancıoğlu’nun ailesine tahsis edildiği iddiaları ise doğrulatılamadı.
Bu arada Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’in 6 yıllık bir makam aracı, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ın 7 yıllık bir makam aracına bindiği bilgisi verildi. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’ın makam aracıyla ilgili bilgi istememize rağmen herhangi bir cevap verilmedi.
Özel Haber: İlter Sağırsoy