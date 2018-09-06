CUMHURBAŞKANI GÖRMESİN Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir süre önce sert bir çıkış yapmış ve Belediye Başkanlarının gösterişten, şatafat ve lüksten uzak olması yönünde adeta emir vermişti. Bu sözler üzerine hemen Audi makam aracını Wolksvagen ile değiştiren Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu bir süre sonra önceki aracının son modeline ve daha donanımlı olanına döndü.

06 Eylül 2018 Perşembe 10:30