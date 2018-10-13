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CUMHURBAŞKANI KAYSERİ’DE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir dizi programa katılmak üzere Kayseri’ye geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kayseri programı çerçevesinde Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan 41 başlıktaki yüzlerce tesisin de aralarında bulunduğu toplam 620 milyon liralık yatırımları toplu açılış töreniyle hizmete açacak.

CUMHURBAŞKANI KAYSERİ’DE
ERDOĞAN ERÜ’DE KONUŞACAK

Erdoğan ayrıca  Erciyes Üniversitesi 40ncı yıl etkinliklerine katılırken, üniversitenin 2018-19 akademik yılı programında yapacağı konuşmayla da Türkiye’ye seslenecek. ERÜ Rektörü Prof. Mustafa Çalış da, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı üniversitede ağırlamaktan büyük onur duyduklarını söyledi.

HULUSİ AKAR CAMİİ AÇILACAK

Başkan Mustafa Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Asri Mezarlık içine yapılan Orgeneral Hulusi Akar Camii’nin ibadete açılışına da iştirak edeceğini sözlerine ekledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan akşam da Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik’in oğlunun nikah törenine katılacak.
 

Haber Merkezi

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