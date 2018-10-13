CUMHURBAŞKANI KAYSERİ’DE Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir dizi programa katılmak üzere Kayseri’ye geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kayseri programı çerçevesinde Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan 41 başlıktaki yüzlerce tesisin de aralarında bulunduğu toplam 620 milyon liralık yatırımları toplu açılış töreniyle hizmete açacak.

13 Ekim 2018 Cumartesi 10:25