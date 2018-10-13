CUMHURBAŞKANI KAYSERİ’DE

ERDOĞAN ERÜ’DE KONUŞACAK
Erdoğan ayrıca Erciyes Üniversitesi 40ncı yıl etkinliklerine katılırken, üniversitenin 2018-19 akademik yılı programında yapacağı konuşmayla da Türkiye’ye seslenecek. ERÜ Rektörü Prof. Mustafa Çalış da, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı üniversitede ağırlamaktan büyük onur duyduklarını söyledi.
HULUSİ AKAR CAMİİ AÇILACAK
Başkan Mustafa Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Asri Mezarlık içine yapılan Orgeneral Hulusi Akar Camii’nin ibadete açılışına da iştirak edeceğini sözlerine ekledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan akşam da Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik’in oğlunun nikah törenine katılacak.
Erdoğan ayrıca Erciyes Üniversitesi 40ncı yıl etkinliklerine katılırken, üniversitenin 2018-19 akademik yılı programında yapacağı konuşmayla da Türkiye’ye seslenecek. ERÜ Rektörü Prof. Mustafa Çalış da, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı üniversitede ağırlamaktan büyük onur duyduklarını söyledi.
HULUSİ AKAR CAMİİ AÇILACAK
Başkan Mustafa Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Asri Mezarlık içine yapılan Orgeneral Hulusi Akar Camii’nin ibadete açılışına da iştirak edeceğini sözlerine ekledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan akşam da Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik’in oğlunun nikah törenine katılacak.
Haber Merkezi