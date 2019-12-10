Cumhurbaşkanı Vekillere “Dur” Demeli

TBMM'de görüşülen torba yasa Cuma sabaha karşı 03.00 sıralarında kabul edildi. Görüşmeler sırasında geçiş üstünlüğü maddesi yeniden düzenlenerek Genel Kurul'dan geçti.



2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'na göre sadece ambulans, itfaiye araçları, suç takibindeki güvenlik araçları ve koruması bulunan araçlar geçiş üstünlüğüne sahipken; geçiş üstünlüğünün sıralandığı maddenin kapsamına milletvekilleri de eklendi.



Milletvekili araçları kırmızı ışıkta geçebilecek, park yasağı gibi trafik kısıtlamalarına tabi olmayacak, çakar da takabilecek.



TBMM’den geçen maddenin haber olması ile birlikte vatandaşların tepkisi de artarak devam ediyor. Milletvekillerine bu hakların tanınmasına karşı çıkan vatandaşlar, “Milletin menfaatleri için çalışması gereken vekiller, kendi saltanatları için ne gerekiyorsa yapıyorlar. Bir taraftan çakar lambayı yasaklamaya kalkıyorlar, bir yandan da kendilerine kıyak geçiyorlar. Bu vekiller çok mu çalışıyormuş? Bu kadar acele nereye yetişeceklermiş acaba? İlkel Afrika ülkelerine döndük.



Cumhurbaşkanı yasanın bu maddesini iptal etmeli. Onaylamamalı. Cumhurbaşkanımız bu milletvekillerine “Dur” demeli” diyerek tepkilerini dile getirdiler.







Haber: Erkinbeğ Uygurtürk

