Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

CUMHURBAŞKANI YARIN KAYSERİ’DE

Cumhurbaşkanı Erdoğan yerel seçim propaganda çalışmaları çerçevesinde yarın saat 13.00’te Cumhuriyet Meydanı’nda halka hitap edecek. 

CUMHURBAŞKANI YARIN KAYSERİ’DE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşmasının ardından Kayserililer’e Cumhur İttifakı’nın belediye başkan adaylarını tanıtarak destek isteyecek.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan adayı Dr. Memduh Büyükkılıç Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyaretinden oldukça memnun olduğunu belirterek, “Kayseri’mize her zaman çok büyük önem veren Sayın Cumhurbaşkanı’mıza Kayseri’miz de yarın aynı şekilde üzerine düşeni yaparak büyük bir coşkuyla meydanları doldurup, sevgisini gösterecektir” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kayseri Cumhuriyet Meydanı’nda yapılacak olan mitingde halka hitap ettikten sonra Cumhur İttifakı adaylarını tanıtıp Kayserililer’den Cumhur İttifakı için tam destek isteyecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yapacağı miting nedeniyle Cumartesi akşamı saat 00.00’dan itibaren Cumhuriyet Meydanı’na girişler sadece belli noktalardan yapılacak ve güvenlik tedbirleri ise had safhaya çıkarılacak.
 

Haber Merkezi

İlgili Galeriler
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri HaberHaberHaberlerGündemKayseri GündemErdoğanSeçimCumhuriyet Meydan
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.