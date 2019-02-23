CUMHURBAŞKANI YARIN KAYSERİ’DE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşmasının ardından Kayserililer’e Cumhur İttifakı’nın belediye başkan adaylarını tanıtarak destek isteyecek.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan adayı Dr. Memduh Büyükkılıç Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyaretinden oldukça memnun olduğunu belirterek, “Kayseri’mize her zaman çok büyük önem veren Sayın Cumhurbaşkanı’mıza Kayseri’miz de yarın aynı şekilde üzerine düşeni yaparak büyük bir coşkuyla meydanları doldurup, sevgisini gösterecektir” dedi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kayseri Cumhuriyet Meydanı’nda yapılacak olan mitingde halka hitap ettikten sonra Cumhur İttifakı adaylarını tanıtıp Kayserililer’den Cumhur İttifakı için tam destek isteyecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yapacağı miting nedeniyle Cumartesi akşamı saat 00.00’dan itibaren Cumhuriyet Meydanı’na girişler sadece belli noktalardan yapılacak ve güvenlik tedbirleri ise had safhaya çıkarılacak.

