“Cumhurbaşkanımız Kayseri'yi iptal ettiğini söyledi. Israr etmeye kıyamadım”

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine ilişkin Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, partilere hitaben selamlama konuşması yaptı.



Adalet Bakanı Bozdağ, 16 Nisan'da yapılacak halk oylamasıyla büyük bir reformun hayata geçirileceğini belirtti.



Devletin bekası, istiklali, istikrarı, büyük ve güçlü bir Türkiye için büyük bir adım attıklarını dile getiren Bozdağ, "Geçmişte rahmetli (Alparslan) Türkeş'in Dokuz Işık adlı eserine koyduğu, 'tek meclis, tek başlı yürütme, büyük Türkiye', merhum Necmettin Erbakan'ın seçim beyannamesine koyduğu, 'tek başlı yürütme, güçlü meclis, güçlü Türkiye' hedefine gidiyoruz. Rahmetli (Turgut) Özal'ın, rahmetli (Süleyman) Demirel'in, vekil, başbakan, cumhurbaşkanı tecrübesinin kendilerine öğrettikleriyle artık Türkiye, böylesine istikrarsızlık, zayıf iktidar doğuran yapıyla yoluna devam edemez. Tek başlı yürütme ve istikrar kaçınılmazdır. Onların da sözü buydu. İşte bugün AK Parti ve MHP, birlikte Özal, (Adnan) Menderes, Demirel ve Türkeş'in dediklerini hayata geçiriyor." ifadelerini kullandı.



Doğru yolda olduklarını ve doğru adımı attıklarını belirten Bozdağ, şöyle devam etti:

"Onun için Almanya'sı, Hollanda'sı, bazı Avrupa ülkeleri ayakta. PKK'sı, FETÖ'sü, DEAŞ'ı, terör örgütleri ayakta. Soruyorum? Bugüne kadar Almanya, diğer ülkeler, Türkiye'nin halk oylamalarına böylesine alenen müdahale edip seçimlerinde taraf oldular mı? Peki Kayserililer, 16 Nisan'da oylarınızla siz Almanya'nın mı yoksa Türkiye'nin mi hükümet sistemini değiştireceksiniz? Peki bunlar niye bizim içimize, işimize karışıyorlar? Onun için sandıkta gür bir sedayla öyle 'evet' diyeceğiz ki 'Bu Türkler yine bildiğini okudu, yine bize uymadı.' diyecekler. Zayıf, istikrarsız, ekonomisi çökmüş, krizle kaosla baş edememiş Türkiye rüyasını kuranların, rüyasını kabusa döndüreceğiz. 16 Nisan tam da bunun günüdür."



- "Kayseri sen kimlerle yoldaş olmak istersin?"

Yoldaşlarının en az yürüdükleri yol kadar önemli olduğunu vurgulayan Bozdağ, şunları kaydetti:

"Söylediklerimiz önemli ama durduğumuz yer de söylediğimiz şey kadar önemlidir. Ben şimdi size soruyorum, bir yol var, orada da yürüyenler var; sağda Apo, solda FETÖ, önde DEAŞ, arkada DHKP-C, içinde CHP, HDP. Siz bunlarla aynı istikamette koşar mısınız? Peki bir de koşan başka koşucular var; önde Erdoğan, yanında Binali Yıldırım, Devlet Bahçeli, Destici. Kayseri sen kimlerle yoldaş olmak istersin? Karar senin. Şimdi bazı milliyetçi geçinenler çıkıyor, 'Ben Erdoğan'la Bahçeli'yle yan yana yürümem' ama Apo ve taraftalarıyla Feto ve onun taraftarlarıyla yan yana yürümeyi içine sindirebiliyorlar. Bütün bunların kararını aziz millet verecektir. Ben diyorum ki kim ne yaparsa yapsın boş. Türk milleti kendi geleceğini, terör örgütlerinin, bazı Batılı ülkelerin telkiniyle değil özgür, hür iradesiyle kararına bağlayacaktır.



- "Türkiye zalim dünyanın vicdanı olmaya devam ediyor"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki de Türkiye'nin, yeni bir seçimin arifesinde olduğunu, 16 Nisan'da yapılacak halk oylamasında, yetki, karar ve mührün millette olduğunu belirtti.



Türkiye'nin, zalim dünyanın vicdanı olmaya devam ettiğini dile getiren Özhaseki, "Bosna'da, Myanmar'da bir kardeşimiz aç kalmışsa biz onu kendimize dert ediyoruz. Pakistan'da deprem olmuşsa ilk yardıma koşan bizleriz. Allah'a hamdolsun, bizler hem bu dünyanın vicdanı olup hem de kendi gönül coğrafyamızın lideri olduk. Bundan dolayı içerideki fitne odakları, dışarıdakiler, hepsi bir oldular. Bir taraftan PKK, Allah'a hamdolsun temizledik, bir daha ayağa kalkamayacak. Şehirlerde, dağlarda bittiler, sınır ötesinde bitirdik onları. Öbür taraftan FETÖ, işte o hain örgütü de devletin bütün kadrolarından temizledik. Bir taraftan DHKP-C, diğer taraftan DEAŞ. Bunların yanında en sonunda Avrupa Birliği ülkeleri de sıraya girdiler." diye konuştu.



Özhaseki'nin, "En son çirkinliği gördünüz değil mi? Sayın Cumhurbaşkanımızın şakağına silah dayamış, altında da 'Erdoğan'ı öldür' yazıyor." demesi üzerine, alandan yükselen "Recep Tayyip Erdoğan" sloganları yükseldi.



Bunun üzerine Özhaseki, "Üç gün önce Sayın Cumhurbaşkanımızla Mardin'deydim. Dün de Diyarbakır'daydım, eşlik ettim. Emin olun çok hasta. Kayseri'yi iptal ettiğini dün akşam söyleyince, ısrar etmeye Allah bilir kıyamadım. Aslında ısrar etmek istiyorum, Kayserili hemşehrilerimiz de sizi bekliyorlar. Sizin bu halinizi görünce vallahi kıyamıyorum dedim. O da selamlarını, hürmetlerini gönderdi sizlere, 'Kayseri bizden duasını eksik etmesin.' diye özellikle tembih etti. Lütfen ona dua edelim. Allah uzun ömürler versin. Rabbim onu başarılı eylesin. Bizleri de ona yardım edenlerden etsin inşallah." ifadelerini kullandı.



Özhaseki, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine ilişkin 16 Nisan'da yapılacak halk oylamasına işaret ederek, büyük hedeflerin gerçekleştirilmesi için bu fırsatın iyi değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.



AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş ise memleketi susturmaya, milli iradeyi durdurmaya çalışanların, 16 Nisan'da tarihin mezarlığına gömüleceğini söyledi.



Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Yıldız da Türkiye'nin çok önemli bir dönüm noktasından geçtiğini, milletin, 16 Nisan'da, istikbalini ve istiklalini oylayacağını belirtti.



Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ile AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden de mitinge katılanlara hitaben selamlama konuşması yaptı.

AA