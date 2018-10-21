Cumhurbaşkanına Ulaşamayan 11 Yaşındaki Alperen Hüngür Hüngür Ağladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 13 Ekim tarihinde Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından 41 başlıktaki yüzlerce tesisin de aralarında bulunduğu toplam 1 milyar 640 milyon TL'lik yatırımların toplu açılış töreni için Kayseri'ye geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen tören sonrasında Orgeneral Hulusi Akar Camii'nin açılışını da yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın okuduğu ve 1999 yılında cezaevine girmesine neden olan 'Minareler süngü, kubbeler miğfer' şiirini okumak isteyen 11 yaşındaki Alperen Şimşek, Cumhurbaşkanına ulaşamayınca evde gözyaşlarına boğuldu. Babası Özben Şimşek tarafından 13 Ekim tarihinde çekilen küçük Alperen'in, "Ben senin için uyuyamadım. Seni görebilmek için havaalanına gittik ama göremedik. Oradan açılışı yapılacak olan camiye gittik, orada da bizi sana yaklaştırmadılar. Senin için haftalardır hazırlanmıştım. Ama seni göremedim, ezberlediğim şiiri okuyamadım Tayyip dede" diyerek hüngür hüngür ağladığı görüntü ortaya çıktı.

Baba Özben Şimşek, "Kendisinin gençlik yıllarında cezaevine bir şiir nedeniyle girdiğini ve kendisine o zaman hayranlık duyduğumu söyledim. Oğlum da bu şiiri ezberleyerek Cumhurbaşkanı'na okuma istedi ancak Cumhurbaşkanını göremedik ve şiiri okuyamadı. Alperen eve gelene kadar ağladı. Bana, 'Baba ne olur beni Tayyip dedeme ulaştır. Ben o şiiri okumak istiyorum' deyince ben de videosunu çektim" diye konuştu.

11 yaşındaki Alperen Şimşek ise, "Tayyip dede ben senin için bir şiir ezberlemiştim. Havaalanında görüşmek istedik ama el sallayarak geçtiniz. Caminin açılışına gittik, orada da göremedik seni" diyerek, 'Minareler süngü kubbeler miğfer' şiirini okudu.

