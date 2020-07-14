Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile Vali Yardımcıları ve Kaymakamların Yerleri Değişti

Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile Kayseri’ye gelen ve giden mülki amirler belli oldu.

Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile Vali Yardımcıları ve Kaymakamların Yerleri Değişti
Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Atama Kararnamesi’nde Kayseri’ye gelen ve giden mülki amirler şu şekilde:

Tomarza Kaymakamı Adem Balkanlıoğlu Yozgat-Aydıncık Kaymakamlığına
Kocasinan Kaymakamlığı’na İzmir Seferhisar Kaymakamı İlhan Abay,
Melikgazi Kaymakamlığına Tokat Erbaa Kaymakamı Bülent Karacan
Felahiye Kaymakamlığı’na Konya Bozkır Kaymakamı Oltan Bayraktar
Akkışla Kaymakamlığı’na Ordu Çaybaşı Kaymakamı Hasan Kurt
Kocasinan Kaymakamı Hüseyin Karameşe İzmir Vali Yardımcılığı’na
Diyarbakır Vali Yardımcısı Şemseddin Erkaya Kayseri Vali Yardımcılığı’na
 

İHA

İlgili Galeriler
MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerCumhurbaşkanlığı Atama Kararı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.