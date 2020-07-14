Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile Vali Yardımcıları ve Kaymakamların Yerleri Değişti Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile Kayseri’ye gelen ve giden mülki amirler belli oldu.

14 Temmuz 2020 Salı 14:04