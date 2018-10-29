Cumhuriyet Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Kayseri’de Cumhuriyetin kuruluşunun 95'inci yıl dönümü dolayısıyla bir dizi etkinlik düzenlendi. Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, ilk olarak Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke ile beraber Valilik makamında tebrikleri kabul etti.

Ardından Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen etkinliklerde, Vali Kamçı, araç üstünde vatandaşları selamlayarak bayramlarını kutladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından bir konuşma yapan Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, Türk milletinin hiçbir dayatmayı kabul etmediğini söyleyerek, “Osmanlı Devleti ile 3 kıtada 600 yıl boyunca barış ve huzur içerisinde hükümdarlık kuran büyük Türk milleti 19. Yüzyılın sonlarına doğru gelindiğinde dünyada ortaya çıkan gelişmelere uyum gösterememiş ve son 100 yıllık döneminde savaşlar, ayaklanmalar ve ihanete uğramıştır. Milletimiz, dünyanın gördüğü en yıkıcı savaşlardan birinin sonrasında dahi ne kadar zor ve çetin şartlar altında olursa olsun hiçbir dayatmayı kabul etmeyeceğini tüm cihana göstermiştir. Kurtuluş destanımız, sadece bizim milletimizi kurtarmamış, bu dik duruş işgal altında ve sömürge haline gelmiş milletlere de örnek ve umut olmuştur. Büyük önder, yeni kurulacak devletin egemenliğini millet esasına dayalı bir yönetim sistemi olan Cumhuriyet olması gerektiğine inanmaktaydı. Cumhuriyet, halkın oylarıyla belirlediği yönetim biçimidir. Demokratik seçimlerle yönetenlerin belirlendiği en insani yönetim tarzıdır. Asil milletimiz Cumhuriyeti belirlemiş, onun getirdiği değerlere sımsıkı sarılarak bugüne kadar onu ayakta tutan yegane güç olmuştur. Kutsal değerlerimiz uğruna geçmişten bugüne dek canlarımızı feda eden şehitlerimizle ve gazilerimizle guru duyuyoruz. Biliyoruz ki, onların kahramanlıkları ve fedakarlıkları sayesinde bugün bir arada coşku ve sevinç içerisinde Cumhuriyet bayramımızı kutluyoruz” ifadelerini kullandı.

Vali Kamçı’nın konuşmasının ardından şiirler okundu, zeybek gösterisi yapıldı. Düzenlenen etkinlikler, kortejin geçmesinin ardından sona erdi. Ayrıca, etkinlikte işitme engeller için de işitme diliyle anlatıldı.

