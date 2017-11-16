Cumhuriyet Meydanı rahatlayacak

Her geçen gün nüfusu artan Kayseri’de trafik sorunu da iyiden iyiye kendini göstermeye başladı. Özellikle akşam saatlerinde şehir içi toplu taşımada kullanılan belediye otobüsleri ve özel halk otobüsleri Cumhuriyet Meydanı’nda trafiği alt üst ediyor.

26 Nisan 2017 tarihinde yayımlanan gazetemizde ‘Otobüs Meydanı’ başlıklı haberimizde otobüslerin Cumhuriyet Meydanı’nda oluşturduğu yoğunluğu gündeme getirmiştik.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik önceki gün gerçekleştirilen meclis toplantısında şehir içi toplu taşımada kullanılmak üzere 25 metre uzunluğunda tramvay sistemi gibi çalışacak olan otobüsler alacaklarını söyledi. Yeni alınacak otobüsler sayesinde Cumhuriyet Meydanı’ndan geçen otobüs sayısında düşüş olacağını ifade eden Başkan Çelik, “Toplu taşımada yenilik yapacağız. Kentimizin batı tarafından çıkan araçlar Üniversiteye gidiyor. Dolayısıyla Meydan ile Kartal Kavşağı’ndan geçiyor. Ama çoğu boş. Aktarma yaparak daha az aracın meydandan geçişini sağlayacağız.” dedi.

Haber: Ramazan KARAKUŞ





