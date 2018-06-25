Cumhuriyet Meydanın da davullu zurnalı kutlama

Kayseri’de Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçim sonuçları Cumhuriyet Meydanında coşkulu bir şekilde kutlandı.

Seçim oylarının bitmesinin ardından vatandaşlar Cumhuriyet Meydanına akın ederek burada renkli görüntüler oluşturdular. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a büyük bir sevgi selinin olduğu görülürken, vatandaşlar ‘Ne mutlu Türküm diyene’ sloganlarıyla tekbir getirdiler. Bazı vatandaşlar ise seçim sonuçlarını davul-zurna eşliğinde kutladı. Vatandaşlar seçim sonuçlarından memnun olduklarını dile getirirken, Cumhur İttifakının kazandığı için mutlu olduklarını söylediler.