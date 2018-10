ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Cumhuriyetin 95’inci yıl dönümünde yazılı bir mesaj yayımladı. Rektör Çalış mesajında şunlara değindi: “Tarihi kahramanlık destanlarıyla, şan ve şerefle dolu Türk Milleti, Kurtuluş Savaşı ile adeta küllerinden yeniden doğmuş ve 1923’de Cumhuriyet’in ilanıyla bağımsızlığını tüm dünyaya duyurmuştur. Cumhuriyet, kayıtsız şartsız egemenliğin, ‘Ya istiklal ya ölüm’ ilkesiyle topyekûn başlatılan milli mücadele sonucu kurulan bağımsız Türk Devleti’nin en büyük sembolüdür. Cumhuriyet’e sahip çıkmalı ve Cumhuriyet’i ebediyete kadar yaşatmalıyız. Bugün yaşadığımız bu toprakların her karışının şehit kanı ile sulanmış topraklar olduğunu hiçbir zaman aklımızdan çıkarmamalıyız. Bazen savaşlarla, bazen türlü oyun ve tezgahlarla, Türk Milleti’ni tarih sayfasından yok etmeye çalışan düşmanlara karşı kazanılan büyük zaferle ilan edilen Cumhuriyet’in değerini çok iyi bilmeliyiz. Kuvvetini ve dayanağını millet iradesinden alan ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurup bizlere emanet ettiği Cumhuriyet’in en iyi yönetim şekli olduğunu hiçbir zaman aklımızdan çıkarmamalıyız.”

Türk Milleti’nin bağımsızlık mücadelesinin en büyük sembollerinden olan Cumhuriyet’e her zamankinden daha çok sahip çıkmamız gerektiğini vurgulayan Rektör Mustafa Çalış sözlerini şöyle sürdürdü: “Cumhuriyet kazanımlarından en iyi şekilde istifade etmeli ve bu kazanımlarla dünyada güçlü ve büyük devlet olmak için çaba sarf etmeliyiz. Ülke olarak her alanda gelişimi kendimize ilke olarak belirleyip çok çalışmalı ve daha çok üretmeliyiz.”

ERÜ Rektörü Çalış son olarak şunla değindi: “Bu vesileyle tüm milletimizin Cumhuriyet Bayramını kutlar, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve ülkemizin bağımsızlığı uğrusuna seve seve canını feda eden tüm şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun.”