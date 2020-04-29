Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Dağardı-Koçcağız yolu yenilendi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs salgını sürecinde alt yapı yatırımlarına da devam ediyor. İlçelere bağlı mahalle yollarının konforunu artırma yönündeki çalışmalarına Bünyan’da devam eden Büyükşehir Belediyesi, Dağardı-Koçcağız Yolu’nu yeniledi.

Dağardı-Koçcağız yolu yenilendi
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı tamamen kendi imkanlarıyla ilçelere bağlı mahallelerde yol açma ve yenileme çalışmaları yapıyor. Bünyan ilçesine bağlı Dağardı Mahallesi ile Koçcağız Mahallesi arasındaki 4,5 km’lik yolun malzemeleriyle birlikte bakım ve onarımını Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı kendi imkânları ile gerçekleştirdi.
Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, yapılan çalışmalar sırasında Covid-19 tedbirleri kapsamındaki tüm önlemlerini aldı. Büyükşehir Belediyesi’nin ilçelere bağlı mahallelerin ulaşım konforunu artırma yönündeki çalışmaları devam edecek.
 

Kurumsal

İlgili Galeriler
MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anahtar Kelimeler:
Dağardı-Koçcağız YoluBünyanYerel HaberlerSon DakikaKayseri BünyanKayseri GündemKayseri HaberKayseri Büyükşehir Belediyesi
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.