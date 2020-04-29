Dağardı-Koçcağız yolu yenilendi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı tamamen kendi imkanlarıyla ilçelere bağlı mahallelerde yol açma ve yenileme çalışmaları yapıyor. Bünyan ilçesine bağlı Dağardı Mahallesi ile Koçcağız Mahallesi arasındaki 4,5 km’lik yolun malzemeleriyle birlikte bakım ve onarımını Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı kendi imkânları ile gerçekleştirdi.
Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, yapılan çalışmalar sırasında Covid-19 tedbirleri kapsamındaki tüm önlemlerini aldı. Büyükşehir Belediyesi’nin ilçelere bağlı mahallelerin ulaşım konforunu artırma yönündeki çalışmaları devam edecek.
Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, yapılan çalışmalar sırasında Covid-19 tedbirleri kapsamındaki tüm önlemlerini aldı. Büyükşehir Belediyesi’nin ilçelere bağlı mahallelerin ulaşım konforunu artırma yönündeki çalışmaları devam edecek.
Kurumsal