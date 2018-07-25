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Dallar Tamam Sıra Köklerde

Emniyet yetkililerinden alınan bilgiye göre, iki yılda üst üste yapılan 300’e yakın operasyonla, FETÖ’cülerin dallarının budandığı, sıranın köklere geldiği belirtildi. Kayseri’de 2 yıldır yapılan FETÖ/PDY operasyonları sonucunda, 3 bin 528 kişi gözaltına alınırken, bunların bin 288’i tutuklandı bin 538’i de adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı’nca 15 Temmuz’dan bu yana tam 3 bin 944 dosya üzerinden geniş çaplı ve etkin soruşturmalar yapıldı. Bir kısmı biten davalarda 404 sağına mahkumiyet cezaları verilirken 80’i beraat etti. Karar verilen davalardan 299’unun da istinaf aşamasında olduğu öğrenildi. 15 Temmuz darbe girişimi öncesi ve sonrasında Fetullahçı Terör Örgütü ile ülke çapında en etkin mücadeleyi sürdüren Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğünce birincilikle ödüllendirilmişti.

Dallar Tamam Sıra Köklerde

İki yıldır Kayseri’de FETÖ/PDY ile mücadele kapsamında yapılan yaklaşık 300 operasyonda 3 bin  528 kişi gözaltına alındı. Bunların bin 288’i çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklanırken, bin 538’i de tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklananların 702’si Kayseri dışına gönderilirken operasyonlarda aranan ve haklarında yakalama kararı bulunan 420 kişinin de halen firarı oldukları öğrenildi. 

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı da iki yıl içinde tam 3 bin 944 dosya üzerinde, hızlı ve geniş bir soruşturmalar yapıldığı da belirtildi. Bu dosyalardan bir kısmının soruşturması halen sürerken, bin 294 soruşturma dosyasındaki iddialara ilişkin davalar açıldı. Öte yandan 830 soruşturma dosyasında şüpheliler hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilirken, 949 soruşturma dosyası da yetkisizlik kararı ile Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmiştir.  

Davası görülen 915 dosyada ismi yer alan bin 515 sanıktan 404’üne ceza verilirken aynı suçlardan 80 sanık hakkında da beraat kararı verildi. Bu arada karar verilmiş davalardan 299’unun,  istinaf aşamasında olduğu belirtildi. 

İlter SAĞIRSOY

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