Dallar Tamam Sıra Köklerde

İki yıldır Kayseri’de FETÖ/PDY ile mücadele kapsamında yapılan yaklaşık 300 operasyonda 3 bin 528 kişi gözaltına alındı. Bunların bin 288’i çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklanırken, bin 538’i de tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklananların 702’si Kayseri dışına gönderilirken operasyonlarda aranan ve haklarında yakalama kararı bulunan 420 kişinin de halen firarı oldukları öğrenildi.



Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı da iki yıl içinde tam 3 bin 944 dosya üzerinde, hızlı ve geniş bir soruşturmalar yapıldığı da belirtildi. Bu dosyalardan bir kısmının soruşturması halen sürerken, bin 294 soruşturma dosyasındaki iddialara ilişkin davalar açıldı. Öte yandan 830 soruşturma dosyasında şüpheliler hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilirken, 949 soruşturma dosyası da yetkisizlik kararı ile Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmiştir.



Davası görülen 915 dosyada ismi yer alan bin 515 sanıktan 404’üne ceza verilirken aynı suçlardan 80 sanık hakkında da beraat kararı verildi. Bu arada karar verilmiş davalardan 299’unun, istinaf aşamasında olduğu belirtildi.