Damla sulama sistemi yaygınlaşıyor

Başkan Akay Pancar tarımındaki gelişmelerle ilgili olarak; Biz aynı zamanda tarla günleri yapmak suretiyle çiftçilerimize bu denemeler hakkında bilgiler aktarıyoruz. Çünkü artık tarımda maliyetler ve masraflar oldukça yüksek. Birim alanda yüksek gelir sağlamak çok kolay değil. Her bir konuda en yüksek faydayı, en yüksek verimi elde edecek çalışmaların yapılması lazım. Nihai olarak hedef birim alanda yüksek verimli ve kaliteli şeker pancarı temin ederek hem çiftçimizin gelirini artırmak hem de fabrikanın daha rantabl üretim yapmasını sağlamaktır dedi.



Başkan Akay açıklamalarını şöyle sürdürdü; Avrupa'daki tarımdan ülkemizdeki tarımın farklılığı, çiftçilerimizin en önemli masraf kalemlerden bir tanesinin sulama masrafı olmasıdır. Onun için de özellikle damla sulama ve sürdürülebilir tarım konusundaki gelişmeleri bizzat takip ederek çiftçilerimize aktarıyoruz onların da bu gelişmeleri kendi tarlalarında uygulamasını arzu ediyoruz.



Bunun yanında Avrupa'da özellikle Almanya başta olmak üzere Avrupa'da özellikle pancar üretiminde su ihtiyacı olmuyor çünkü oradaki yağış rejimi, sulama ihtiyacını şimdiye kadar ortadan kaldırıyordu. Ama artık küresel ısınma iklim değişikliği özellikle Avrupa’yı da bu manada etkilemeye başladı. Tabi bizim Avrupa'ya göre su konusunda problemlerimiz olduğu ve bu konuda daha deneyimli olduğumuz için sulama sistemlerini onlardan daha iyi bir şekilde biliyoruz ve uyguluyoruz. Onlar bizim daha iyi bildiğimiz ve uyguladığımız konularda tecrübelerimizden Faydalanmak isterken biz de onların başka konulardaki bilgi ve tecrübelerinden faydalanmaya çalışıyoruz.

Sonuçta, iletişim çağında dünyada artık gelişmeler anında herkes tarafından öğrenilir takip ediliyor ve herkes hem verimlilikte hem kalitede hem maliyetlerin düşürülmesinde yarış halindedir. Bu yarışta başarılı olanlar başkalarından daha öne çıkacaklar ve üstünlük sağlayacaklar. Bizler çalışmalarımızı bu anlayış içerisinde yoğun bir şekilde sürdürüyoruz.



Geçmişte pancarda damla sulama sistemi denenmiş ama biraz başarısız olmuş. Bu çalışmaların geçmişte başarısız olması yine başarısız olacağı anlamına gelmiyor. Bilim ve teknoloji sürekli ve hızlı bir şekilde gelişiyor. İnsanlık tarihinin başlangıcından son 30 sene öncesine kadar icatlarının tamamından daha fazlası son 30 yıldaki icatlar olduğu ifade ediliyor. Şimdi zamanın ihtiyaçlarını iyi gözetmek lazım Türkiye'de. Suyun çok değerli olduğunu kıt olduğunu ve değerli olduğunu bilmek lazım. Bu kıt ve değerli suyun en Optimum şekilde, en verimli şekilde kullanılması lazım. Kaldı ki suyun verimli kullanmasının yanında. Bitkiye sağladığı faydalar açısından da önemli olduğunu düşünüyorum ve özellikle yağmurlama sisteminde bir takım hastalıklara sebebiyet verildiği görülüyor.



Yapılan araştırmalarda, damla sulama sisteminde hastalıkların yoğunluğu ve yaygınlaşması en aza inmektedir. Özellikle yaprak ve kök hastalıkları damla sulama sisteminde görülmemektedir. Bu sistem verimliliği, şeker oranını, dekardaki tonajı artırması yanında daha az bir su maliyeti ortaya çıkarıyor. Bu ve buna benzer pek çok faydası olan damla sulama sistemini biz tabi geliştirmek ve en iyi şekilde uygulamak arzusundayız dedi.



Başkan Akay Türkiye şartlarına, Türkiye’nin toprak ve iklim yapısına uygun suya az ihtiyaç duyan pancar tohumunu geliştirmek konusunda da şunları söyledi; Bizim AR-GE merkezimizin kurulmasının birinci hedefi Türkiye şartlarına, Türkiye’nin toprak ve iklim yapısına uygun suya az ihtiyaç duyan pancar tohumunu geliştirmektir. Bu konudaki çalışmaları önemsiyoruz. Uzman arkadaşlarımız bu konuda üniversitelerden hocalarla işbirliği halinde çalışmalarını devam ettiriyorlar. Tohum konusu çok gayret ve sabır isteyen bir iş olup kısa zamanda başarı elde edilecek bir iş değildir. Çünkü o tohumu sürekli geliştirmeniz gerekiyor bu da ancak yıllar itibariyle mümkün olabiliyor.



Bizim birinci önceliğimiz pancar tohumu ile ilgili gelişmeyi sağlamanın yanında. Bölgemizdeki diğer Ürünlerin tohumları ile ilgili çalışmalar da yapılıyor. Mesela bu deneme parsellerinde aynı zamanda Yonca, Sarımsak ve Kabak çekirdeği ile ilgili çalışmalar da yapılıyor. Buna benzer pek çok ürünle ilgili arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyorlar.

