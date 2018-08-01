Danişment Gazi Genç KAYMEK Tesisi açıldı

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından törenin açılış konuşmasını yapan Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, “Kayseri’de gecekondulaşmayı önleme mantığı içerisinde böyle güzel bir projeyi başlattıkları için ve güzel çalışmaların alt yapısını oluşturan anlayış içerisinde fedakarca gayretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Bizlerde değerli bakanımızın başlatmış olduğu bu güzel projeyi tamamlama mantığı içerisinde gerek alt yapılarıyla gerek sosyal donatıları ile gerekse dini tesisleri ve eğitim yuvalarıyla hepsini sağlama gayreti içerisinde çalışmalarımızı sürdürdük. Şuanda 3 mahallemizden oluşan yaklaşık 75 bin civarında kardeşimiz burada yaşamaktadır. Eskişehir Bağlarında yaşayan kardeşlerimiz adeta ensar özelliği taşıyorlar. Buraya hicret etmiş olan yaklaşık 40 bin civarındaki Suriyeli kardeşlerimize ev sahipliği yapıyorlar, onlara yardım ediyorlar ve onların dualarını almaya, Cumhurbaşkanımızın politikasına destek vermeye çalışıyorlar” dedi.



Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de, “Kentsel dönüşüm tüm Türkiye’de kentsel dönüşüm kavramının 2-3 senedir uygulandığı çok yıllar önce Haseki başkanımızın ilçe başkanıyken gerçekleştirdiği devasa bir projedir. Dünya Bankasından ödül almış özel bir projedir. Halen bu projenin üzerine Türkiye’de halen bu kadar kısa içerisinde gerçekleştirilmiş sosyal kapsamı olan bir başka kentsel dönüşüm projesi yok. Bu mahalle iyi ki yapılmış, iyi ki o zaman planlanmış ve bugün şehirde gecekondu yapılmıyorsa bu proje ve bu proje benzeri projeler sayesinde yapılmıştır” diye konuştu.



Kayseri için büyük bir azim ve gayretle çalıştıklarını kaydeden Çelik, “Şehrimiz için büyük bir azim ve gayretle çalışarak memleketimize yeni eserler kazandırmaya devam ediyoruz. Bu gayretimizde her daim yanımızda olan, bize güç veren hemşerilerime teşekkür ediyorum. 1994 yılında İstanbul belediye başkanı seçilerek Türkiye’ye gerçek hizmet belediyeciliğini getiren Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bir konuşmasında ‘ Biz sadece bugünün şehirlerine, bugünün insanına, bugünün Türkiye’sine karşı sorumlu değiliz. Bizler bugünden yarını imar etmenin de sorumluluğumuzu omuzlarımızda taşıyoruz’ diyor. Cumhurbaşkanımızı bu ifadeleri doğrultusunda bizde geleceğimizin kaygısını taşıyoruz. Geleceğimizin kaygısını taşırken sadece fiziki anlamda değil, insana yatırım konusundaki yatırımlarımızla bu kaygıyı taşıyoruz” şeklinde konuştu.



Çevre ve Şehircilik eski Bakanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki ise, Kayseri’ye hizmet belediyeciliği anlayışını getirdiklerini kaydederek, “Belediyelerimizin ellerine sağlık. Şehrimizin her tarafında insanların imdadına yetişmeye devam ediyorlar. Ellerindeki imkanları doğru bir şekilde kullanarak insanlarımızın duasını almaya devam ediyorlar. Bu tesiste emeği geçen arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Bu tesis bile Türkiye’de belediyeciliğin geldiği noktayı göstermesi açısından çok önemlidir. Belediyeciliğe başladığımız yıllarda ideolojik bir belediyecilik vardı. O dönemde herkesin kafasındaki ideoloji adeta put gibiydi. Herkes ona hizmet etmek için uğraşırdı. İnsanlara hizmet etmek için değil, belediyenin amacı insanlara hizmet etmektir, ihtiyacı neyse onu çözmektir. Fakat belediyeler böyle yapmazdı. Kafalarında sapkın bir ideoloji var, ona hizmet ederlerdi. Kendi partilerine oy vermeyen mahallelere senelerce asfalt dökülmediğini Kayseri iyi bilir. Zamanın da böyleydi. Gecekondular noktasında da bir takım belediyeler gelip onu yıkmayı veya başka tür belediyeler gelip onu sadece ‘Neyse yapmışsınız, siz bize oy verin’ demeyi maharet sayarlardı. 1994’de biz geldikten sonra hizmet belediyeciliği başladı. Mazeret üretmedik. Kimseyi dışlamadık. A partilisin B partilisin demedik. Türk’sün, Kürt’sün, Alevisin demedik. Hizmet ettik” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından İl Müftüsü Şahin Güven dua etti ve tesisin açılış kurdelesi kesildi.

