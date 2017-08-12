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DARBENİN İLK SELASI KAYSERİ’DEN

Yeni Akit Gazetesi Yazarı ve Anadolu Yayıncılar Derneği Genel Başkanı hemşehrimiz Sinan Burhan önceki gün kalem aldığı köşe yazısında Kayseri Milletvekili Elitaş’ın darbe gecesi ilk selanın Kayseri’de okunduğunu söylediğini yazdı. Kayseri Gündem olarak biz de ilk selanın darbe günü saat 22.00 sıralarında Talas Başakpınar’da okunduğu bilgisine ulaştık.

DARBENİN İLK SELASI KAYSERİ’DEN
Geçtiğimiz Pazar günü Kayseri Ebiç Köyünde Buğday ve Su Festivali ile ilgili kaleme aldığı yazısında konuyu gündeme getiren Burhan’ın köşe yazısındaki ilgili bölümü şöyle:
“Programda AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş Bey çok güzel bir konuşma yaptı. Bizim de bilmediğimiz bir bilgiyi paylaştı. Darbe gecesi ilk selanın Kayseri’de okunduğunu belirtti. Kayserili kardeşlerimiz 15 Temmuz darbe girişimine karşı meydanlardaydı.”

Kayseri Gündem olarak İlk selanın darbe günü saat 22.00 sıralarında Talas Başakpınar’da okunduğu bilgisine ulaştık. Yetkililer ise o gün ilk selanın kimin tarafından nerede okunduğunun tespitinin zor olduğu görüşünü savunuyor.
Kayseri Gündem
 
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