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DEAŞ’ın Kılıçdaroğlu’na suikast planı Kayseri Davası'nda üçüncü celse

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı Adalet Yürüyüşü'ne saldırı planlayan ve Kocaeli ile Kayseri Emniyetinin koordinesiyle yakalanarak gözaltına alınan ve ‘DEAŞ terör örgütü üyeliği’ suçundan yargılanan 11 sanığın Kayseri’deki davasında üçüncü celse yine birleştirme kararı verildi. Mahkeme, 11 sanıklı bu dava ile 3 Ekim’de görülecek 8 sanıklı başka bir davanın birleştirilmesine karar verdi. 

DEAŞ’ın Kılıçdaroğlu’na suikast planı Kayseri Davası'nda üçüncü celse

5 Temmuz 2017’de CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı Adalet Yürüyüşü'ne Kayseri'den kiraladıkları araçla saldırmayı hedefleyen DEAŞ’lı oldukları öne sürülen 6 şüpheli, Kayseri ve Kocaeli Emniyeti’nin koordineli çalışmasıyla yakalanmıştı. Kocaeli'de gözaltına alınan Oğuzhan K. ile irtibatlı olduğu tespit edilen 9 kişi daha gözaltına alındı. Adalet Yürüyüşü'ne saldırı planıyla ilgili gözaltı sayısı 15'e yükselmiş oldu. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince toplam 15 zanlı gözaltına alındı. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı, gözaltına alınan sanıklar Oğuzhan K., Ali M., Kaan A. ve Fatih Ö. yönünden soruşturma evrakının tefrik edilerek yetkisizlik kararıyla suç yeri Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi. 

11 sanık Kayseri'de yargılanıyor 
Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca Kayseri emiri olarak DEAŞ silahlı terör örgütü tarafından seçilen Oğuzhan K.’ya biat ettikleri iddiasıyla ‘DEAŞ terör örgütü üyeliği’ suçundan bilgisayarcı Kadir K.(28), öğrenci Abdullah A.(23) ve şoför Selim İ. (32) ile tamirci Ahmet K.(31), işçi Ferhat K.(23), işsiz Selahattin A.(30), işçi Ahmet T.(24), memur Seyit K.(47), inşaat işçisi Burhanettin K.(42) ve Oğuzhan K.’nın eşi ev hanımı Ayla K.(36), Emre E. hakkında açılan iddianame ise Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. 
Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın üçüncü celsesinde başka suçtan tutuklu sanıklar Emre E. ile Ahmet K. ve tutuksuz sanıklar Kadir K., Abdullah A., Selim İ., Selahattin A., Ferhat K. Ahmet T., Seyit K. ve Burhanettin K.E. duruşma salonunda hazır bulundu. Tutuksuz sanık Ayla K. ise duruşmaya gelmedi. 

Mahkeme heyeti, bu dosya ile 3 Ekim tarihinde görülecek olan başka bir DEAŞ dava dosyasının birleştirmesine karar vererek duruşmayı 3 Ekim’e erteledi. 
 

İHA

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