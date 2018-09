Dede'nin Tavsiyesi Oğlu Ve Torununu Da Fıtıktan Kurtardı

Kayseri'nin Bünyan ilçesine bağlı Büyüktuzhisar mahallesinde yaşayan emekli öğretmen 70 yaşındaki Tahsin Garip, kasık fıtığı şikayeti ile gitti Bünyan İlçe Devlet Hastanesi'nde Genel Cerrahi Uzmanı Op.Dr. Fatih Dal'ın gerçekleştirdiği ameliyat sonrasında sağlığına kavuştu. Hastanedeki hizmetten memnun kalan Tahsin Garip, kendisiyle aynı hastalıktan şikayetçi olan oğlu Mehmet Akif ve torunu Tuğberk'e de aynı hastane ve doktoru tavsiye etti. Yaz tatilinde Kayseri'nin Bünyan ilçesi Devlet Hastanesi'ne gelen Mehmet Akif Garip ve oğlu Tuğberk de Op. Dr. Fatih Dal'ın yaptığı ameliyat sonrasında sağlıklarına kavuştu.



İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Ramazan Benli, "Sağlık Müdürlüğünde ilçelerimizin personel ihtiyacını gidermek üzere adımlar attık. Bunun akabinde ise ilçelerde fiziki mekanlar tamamlanmıştı. Bazı ilçelerimizin fiziki mekanlarında sıkıntı vardı. Bunlara yönelik yatırımlar ve projeler devam etmekte. Örneğin, Bünyan’ın yeni hastanesinin temeli atılacak. Yahyalı’nın yer teslimi yapıldı. Develi’nin inşaatı devam ediyor. Diğer taraftan Pınarbaşı ve Tomarza’nın binaları yeni" dedi.



İl Sağlık Müdürü Benli, "Bu yerlerde yerinde hizmetin oluşabilmesi için personel planlaması yaparak ilçelerin personel konusunda doygunluğa ermesi şeklinde hizmetin orada verilmesi bizim yönetim anlayışımızdı. Bundan dolayı da ilçelerimizden pozitif dönüşüm aldık. Bazı ameliyatların il merkezinden ilçe merkezlerine kayması da oldu. Burada bazen uzun günler verildiği zaman ilçelerde ameliyat yapılmaya başlandı. Bünyan’da bunun bir örneğini gördük. Bünyan’da dede ameliyat olmuş, dedenin oğlu ve torunu da ameliyat oldu. Bundan dolayı da Bünyan’daki başta Başhekimimiz olmak üzere ekibimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.



Bünyan İlçe Devlet Hastanesi'nin 5 yıldır Başhekimliğini yapan Dr. Nuri Çakır, "Bünyan Devlet Hastanesi Akkışla, Sarıoğlan, Pınarbaşı ve Tomarza gibi yakın ilçelere de hizmet veriyor. Endoskopi ve kolonoskopi hizmetleri verilmektedir. İki ameliyat odamız var genel cerrahi ve kadın doğum ameliyatları yapılmaktadır. Yataklı servis hizmetimiz var. Dahiliye ve çocuk bölümlerinde de hizmet vermekteyiz" diyerek, "Son dönem bakanlığımızın çalışmaları kalite standartları gereği tüm hastanelerimiz belli kalite standartlarını yakalamış durumda. Daha önceki yıllarda insanlar sağlık merkezleri olarak İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirlere gitmekteydi. Şu anda şehir merkezini bırakın ilçelerde köylerden rahat ulaşılacak hastaneler var. Sağlık sorunlarının büyük çoğunluğu çözülmekte. Daha kapsamlı tanı ve tedavi gerektiren durumlarda yine şehir merkezlerine, üniversitelere yönlendirilmekte. Sağlık sorunlarının büyük kısmı buralarda çözülmekte. Kanser taramalarında kanser erken tanı ve teşhisi de yapılıyor. İnsanların hayatta kalma süreleri uzamakta. İki yıldır endoskopi ünitesini aktif olarak çalıştırmaktayız. Bu ünite ile birlikte 15 vatandaşımızın erken mide ve barsak kanserleri teşhis edildi" diye konuştu.



Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Fatih Dal ise hastalıkla ilgili olarak, "Kasık fıtığı genel cerrahların çok sık karşılaştığı problem, daha çok erkeklerde ve her yaşta görülen problem. Hastalarda kasıkta ağrı ve şişlik şeklinde kendini gösteriyor. Tedavisi cerrahi yöntemlerle sağlanıyor. Kasık fıtığı her on erkekten birinde görülmektedir. Normalde testik scrotum denilen torbaya inerken karın içinde bir kanal kullanır. Bu kanalın gevşekliği, zayıflığı nedeni ile karın içindeki bağırsakları öndeki periton denilen karın zarıyla birlikte bu torbaya ilerlemesine kasıt fıtığı denilmektedir.

Tespit edildikten sonra tedavisi cerrahi yöntemlerle sağlanmalı. Herhangi bir medikal tedavisi yok. Açık ve klasik yöntemler ve laparoskopik yöntemlerle yapılan ameliyatlar var. Fıtık oluşum bölgesinin güçlenmesine dayalı teknikler. Tedavi olarak tek alternatif cerrahi yöntemlerdir" dedi.

İlk olarak Tahsin Garip'in kasık fıtığı şikayetiyle kendisine başvurduğunu anlatan Op. Dr. Fatih Dal, "İlk hastamız Tahsin bey, kasık şişliği şikayeti ile okul arkadaşı ile birlikte geldi. İkisine birlikte kasık fıtığı nedeniyle opore ettik ve aynı gün taburcu ettik. Tahsin bey kontrole geldiğinde İstanbul’da yaşayan oğlu ve üniversite öğrencisi torununun da aynı şikayette bulunduğunu belirtince burada ameliyat yapabileceğimizi kendilerine belirttik. Yaz tatilinde Tahsin Bey’in hem oğlu hem torunu ameliyat için Bünyan ilçesine geldi. Onların da ameliyatlarını gerçekleştirdik ve aynı hastalıktan aynı operasyonu gerçekleştirdik" diye konuştu.



70 yaşındaki Tahsin Garip ise "Bizi buraya yönlendiren bir sağlık memuru vardı. Doktoru çok methetti. Ben de geldim ve fıtık ameliyatı oldum. Ne ağrı hissettim ne de hizmette bir sıkıntı oldu. Bunun üzerine benimle aynı sıkıntıları yaşayan İstanbul’da öğretmen olan oğlum Mehmet Akif Garip’i çağırdım. O da aynı şekilde ameliyat oldu. Üniversite mezunu torunum Tuğberk'de aynı hastalıktan şikayetçiydi. O da bizim gibi ameliyat oldu. Çok memnunuz, doktorumuza ve Bünyan Devlet Hastanesine teşekkür ediyorum. İstanbul’da sıra almakta zorluk çekiyorlardı. Ayrıca Bünyan’da verilen hizmet daha iyiydi. Oğlum ve torunumu o nedenle buraya çağırdım. Hizmetten ve kaliteden memnun kaldılar. Ayrıca deden toruna hizmet aldık, ameliyat olduk. Devletimize ve doktorlarımıza çok teşekkür ediyorum" ifadesinde bulundu.