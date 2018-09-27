Delialiuşağı Aile Sağlığı Merkezinin Temeli Atıldı

İhalesi yapılan Aile Sağlığı Merkezinin temel atma töreni 26.09.2018 tarihinde Yahyalı’nın Delialiuşağı mahallesinde gerçekleşti. Yaklaşık 800 bin Türk lirasına mal olacak olan, üst katında iki adet lojmanın da yer alacağı, 220 metrekare oturum alanına sahip Aile Sağlığı merkezinin temel atma törenine; Yeşilhisar Kaymakamı Onur Alimoğlu, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Ramazan Benli, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. İsmail Kılıç, Yahyalı İlçe Müftüsü Dursun Sarı, Yahyalı Mal Müdürü Mustafa Yıldız ve Delialiuşağı sakinleri katıldı.



Temel atma töreninde konuşan Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Delialiuşağı Mahallesi’ne yapılan yatırımdan dolayı İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Ramazan Benli ve ekibine teşekkür ederek, butik bir ilçenin nüfusu kadar bir insana hizmet verecek olan, Aile Sağlığı Merkezi’nin ilçeye ve bölge halkına hayırlı olmasını temenni ederek şunları söyledi:

“Kitaplarda bildiğiniz üzere önsözler bulunur. Bugün temelinin atacağımız Aile Sağlığı Merkezinin de ilçemize yapılacak olan 75 yataklı Devlet Hastanemizin önsözü olduğunu düşünüyorum. Buraya yapılacak ASM yaklaşık olarak 5 bin sekiz yüz insana hizmet verecek. Yahyalı’ya bağlı 13 mahallemiz yaşayan vatandaşlarımız burada hizmet alabilecekler. “ Sizin hayırlınız, insanlara faydalı olandır.” Hadis-i Şerifi üzerine çalışıyoruz. Yönetici olarak görevimiz, insanlara hizmet etmektir” diye konuştu.



Başkan Esat Öztürk ayrıca önceki İl Sağlık Müdürü İsmail Kılıç’ a da ilçeye verdiği hizmetlerden dolayı şükranlarını sundu.

İl Sağlık Müdürümüz Benli ise “Bu bölgede çalıştım, coğrafyasını çok iyi biliyorum. Zor bir coğrafya ama inanılmaz güzel bir yer. Önce buranın açılışını daha sonra da Yahyalı Devlet Hastanesi’nin açılışını görürüz inşallah. Yahyalı Devlet Hastanesinde şu an ana branşların yanında Kadın Doğum, Göz, Kbb dahil tam 11 tane Uzman Hekimimiz var. 9 Pratisyen Hekim, 10 tane de Aile Hekimi hizmet vermekte olup Ağustos ayında 310 tane ameliyat yapıldı. 36 bin nüfuslu bir yer Yahyalı. Kayseri’nin ikinci büyük ilçesi. Develi’den sonra Yahyalı’da güzel bir hastaneyi hak ediyor. Sağlıkta geldiğimiz aşama şükürler olsun ortada. Yıllar önce Yahyalı’dan Kayseri’ye ambulansla hasta sevk ederken para istiyorduk. Şimdi elhamdülillah ambulans geliyor. Gelmeyenlere şu an hava ambulansı getiriyoruz. Çünkü insan hayatı çok önemli. Hakikaten sağlıkta gelmiş olduğumuz noktayı görmek gerekir. İki katlı ve lojmanı olan Aile Sağlığı Merkezimizin hayırlara vesile olmasını diliyor, Yahyalı Belediye Başkanıma bir kez daha teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.



Yahyalı Kaymakamlığına vekalet eden Yeşilhisar Kaymakamı Onur Alimoğlu törende yaptığı konuşmada; “ Temel atma törenlerini görmek, onlara katılmak bizleri ayrıca gururlandırıyor ve sevindiriyor. Çünkü; bizler çok derin tarihi olan, çok derin geçmişi olan, gücünü tarihten alan, atalarının bıraktığı mirasa sahip çıkmakla görevlendirilmiş ve bu mirası genişletmekle görevlendirilmiş insanlarız.Her biriniz çok önemlisiniz. Bizler sizlere çok değer veriyoruz. Çünkü insanı yaşat ki devlet yaşasın parolası ile hareket ediyoruz. Dolayısıyla bu tarz yatırımları görmek bizleri çok mutlu ediyor” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından dua ve kurdele kesimi ile temel atma töreni son buldu.







