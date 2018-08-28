Demirbaş: “Danışmanlık hizmetleri işin ehlinden alınmalı”

İnsan hayatı boyunca sorunların kaçınılmaz olduğunu belirten Demirbaş, sorunların içinden çıkılamayan durumlarda, travmatik olsun ya da olmasın mutlaka bir danışmana başvurulması gerektiğini ifade etti. Danışmana yapılacak olan erken başvurunun, tıbbın diğer dallarında olduğu gibi sorunun en az hasarla atlatılmasını sağlayacağını belirten Demirbaş, danışmanlık hizmetinin işinin ehli olanlardan alınması gerektiğinin altını çizdi. Demirbaş, “Danışmanlık hizmeti vermek çok kolay bir süreç değil. Danışmanlık ya da psikoloji bilgiye dayanmaz, aslında hissetmeye dayanır. Bu hissiyat da zamanla kazanılan bir özelliktir. Örneğin, benim yeni mezun olduğum halimle, şimdiki halim aynı değil. Ki, 25 yıldır yani çeyrek asırdır bu mesleğin içindeyim” diye konuştu.



Bir danışmanın güvenilir ya da işinin ehli olduğun anlamanın yolunun, sahip olduğu belgeler, diploması ve aldığı eğitimlere bakmaktan geçtiğini kaydeden Demirbaş, “Ancak tabi ki, bir danışmanın çok sayıda sertifikasının ya da belgesinin olması da mesleğini iyi icra edeceği anlamına gelmez. Bunlar biraz güvene dayalı, güven hissetmek zaten terapinin yarısıdır. Yani bireylerin güven hissettiği danışmanlara gitmeleri gerekir” dedi.



Demirbaş, işinin ehli olan bir danışmanda aranması gereken özellikleri şöyle sıraladı:

“Bir danışmanın öncelikle bir lisansının olması yani üniversite mezunu olması gerekiyor. Lisans eğitimi dışında da birçok eğitimden geçmesi, bir çok belgeye sahip olması gerekiyor. Örneğin, aile danışmanları Aile İl Müdürlüklerine bağlı olarak hizmet verebilirler. Bunun için de o danışmanın çeşitli belgelerinin ve yeterliliklerinin olması gerekir. Aksi zaten illegaldir. Yani, danışanın bu tür ayrıntılara dikkat etmesi gerekir. Kayseri’de ilk aile danışmanlığı merkezini, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı olarak ben açtım. Burayı açabilmek için birçok ruhsat gerekiyor. Ruhsat almak için de lisan diploması gerekiyor. Tabi bütün bunlar dışında danışmanın, insanlara gerçekten yardımcı olabilmesi için kendine güvenmesi gerekiyor.”

