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DEMiRTAŞ BUGÜN KAYSERi’DE HAKiM KARŞISINA ÇIKIYOR

 HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Kayseri 12'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde bugün hakim karşısına çıkacak. Demirtaş’ın Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile duruşmada hazır edilmesi bekleniyor. 

DEMiRTAŞ BUGÜN KAYSERi’DE HAKiM KARŞISINA ÇIKIYOR
HDP Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu, eş başkanları Selahattin Demirtaş’ın 14 Kasım’da Kayseri’de yargılanacağı dava ile ilgili 31 Ekim 2017’de meclis genel kurulunda açıklamalarda bulunmuştu.
Kerestecioğlu, Kayseri 12'nci Asliye Ceza Mahkemesi’nin 14 Kasım günü görülecek davayla ilgili Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş'ın duruşmada hazır edilmesi için cezaevine yazı gönderdiğini, talep üzerine Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nden Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'na cevap yazısı göndererek, "Edime Özel Tip Cezaevi Jandarma Bölük Komutanlığı'nda anılan tutuklu ile ilgili geniş bir çevreye sahip olması ile sevk ve duruşmada ciddi güvenlik riski oluşturacağı bildirilmiştir. Ayrıca, Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan militan konumunda olan ve kamuoyu tarafından yakından bilinen ve takip edilen adı geçen tutuklunun bulunduğu il dışında yapılacak duruşmalara getirilip-götürülmesinin firar, olası saldırı ve Adliye önünde gösteri ve eylem yapılması gibi istenmeyen olayların yaşanmasına neden olabileceği değerlendirilmektedir” denildiğini belirten yazıyı Meclis Toplantısı'nda okumuştu.

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Kayseri 12'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde bugün hakim karşısına çıkacak. Duruşmanın saat kaçta olacağı ve Demirtaş’ın hangi suçtan Kayseri’de yargılandığı ile ilgili mahkemece hiçbir bilgi verilmezken, Demirtaş’ın Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile duruşmada hazır edilmesi tahmin ediliyor.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü’nün de herhangi bir olumsuzluğa karşı önlem için buün güvenlik tedbirlerini artırması bekleniyor.
İHA
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