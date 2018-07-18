Demokrasi nöbeti sonrasında çalışmalar devam ediyor

Valilik ve Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 15 Temmuz programlarına katılan, demokrasi nöbetinin tutulduğu Cumhuriyet Meydanı’ndaki 15 Temmuz Destanı programına iştirak eden ve sabah erken saatlerde demokrasi nöbeti tutan gençlerle birlikte çorba içen Başkan Çelik, bu yoğunluğa ve yorgunluğa rağmen öğleden sonra da 11 şantiyeyi gezerek çalışmaların son durumunu yerinde gördü. Başkan Çelik, daha sonra Büyükşehir Belediyesi’ne geçti ve çok sayıda ziyaretçiyi kabul ederek mesaisini sürdürdü. Başkan Çelik, Kayseri belediyecilik tarihinin en yoğun iş sezonunu yaşadıklarını belirterek sadece üç yatırımcı dairenin şu anda 191şantiyede çalıştığını söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, şehrin farklı bölgelerinde bulunan 11 ayrı şantiyede incelemelerde bulundu.



İncelemelerine Mustafa Kemal Paşa Bulvarı’ndan Hulusi Akar Bulvarı’na giriş ve çıkışı sağlayan alt geçitlerle başlayan Başkan Mustafa Çelik, büyük bir hızla devam eden çalışmaların son durumunu yerinde gördü. Başkan Mustafa Çelik, daha sonra Orgeneral Hulusi Akar Bulvarı ile Farabi Caddesi kesişimine yapılmakta olan Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Katlı Kavşağı’nda incelemelerde bulunarak çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, bürokratlarıyla birlikte yaptığı inceleme gezisini Köşk Sosyal Yaşam Merkezi ile sürdürdü. Sosyal Yaşam Merkezi’nin inşaatını gezen Başkan Çelik, buradan Orgeneral Hulusi Akar Bulvarı’nın devamı olan eski adıyla Tavlusun Caddesi’ndeki çalışmaları inceledi. Başkan Çelik, cadde üzerindeki eski binaların yıkılmasının ardından başlayan yol çalışmalarını takip etti.



Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, daha sonra Talas’a geçerek Talas Sosyal Yaşam Merkezi’ni gezdi. Büyük bölümü tamamlanan Sosyal Yaşam Merkezi’nde incelemelerde bulunan Başkan Çelik, ardından Beyazşehir’de yapımı tamamlanarak hizmete giren Engelsiz Çocuk Evi’ne geçti. Engelsiz Çocuk Evi’nin eğitim ve bakım birimlerini gezen Başkan Çelik, hizmet verilen çocuklarla da yakından ilgilendi.

Başkan Mustafa Çelik’in bir sonraki durağı Beyazşehir Sosyal Yaşam Merkezi oldu. Sosyal Yaşam Merkezi inşaatını gezen ve son durumuyla ilgili bilgiler alan Başkan Mustafa Çelik, daha sonra Kocasinan Bulvarı üzerindeki 30 Ağustos ve Tuna Katlı Kavşağı çalışmalarını takip etti. Çalışmaların büyük bölümünün tamamlandığını gören Başkan Çelik, Bekir Yıldız Bulvarı’nı Kocasinan Bulvarı’na bağlayacak olan Seyrani Mahallesi’ndeki yol yapım çalışmalarında da incelemelerde bulundu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Kayseri’nin daha konforlu bir kent olması için yapılan çalışmaları yerinde görmeye Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı’nda yapılan katlı kavşak ile devam etti. Şehir Hastanesi yanına üç yapraklı yonca şeklinde yapılmakta olan katlı kavşak çalışmalarıyla ilgili bilgiler alan ve proje üzerinde incelemelerde bulunan Başkan Mustafa Çelik, buradan Şehir Terminali önüne yapılan katlı kavşak inşaatına geçti.



Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Osman Kavuncu Bulvarı-Şehir Terminali Kavşağı’nda yapılmakta olan katlı kavşak çalışmalarını takip ettikten sonra yatırımlarla ilgili bilgi verdi. Kayseri belediyecilik tarihinin en yoğun iş sezonunun yaşandığını vurgulayan Başkan Çelik, “Şu an itibarıyla üç daire başkanlığınca 191 şantiyemizde aktif çalışma devam ediyor. 343 farklı iş makinesi şantiyelerde çalışıyor. Bu şantiyelerde çalışanların sayısı 1250 kişi. Bu yatırımları yapanlar sadece Yapı İşleri, Fen İşleri ve Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığımız. Bunların dışında KASKİ, Park Bahçeler ve Ağaçlandırma, Tarımsal Hizmetler, Sosyal Hizmetler gibi birçok dairemizin çalışmaları var. Devasa ölçekli bulvarlar yapıyoruz. Temelini attığımız 15 Temmuz Bulvarı, Hulusi Akar Bulvarı ve Bekir Yıldız Bulvarı’nda çalışmalarımız devam ediyor. Bu bulvarların kesişimlerinde katlı kavşaklar yapıyoruz. Katlı kavşaklardan birisi de Osman Kavuncu Bulvarı-Terminal önünde yapılan katlı kavşak. Burada Osman Kavuncu Bulvarı’nı aşağıya alıyoruz. Üstten Belsin-Şehir Hastanesi Raylı Sistem Hattı geçecek. Çalışmalarımız yeni başlamasına rağmen hızla devam ediyor. Fore kazıkların yüzde 25’i bitti. Devamında Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı ile Bekir Yıldız Bulvarı’nın Şehir Hastanesi yanında kesiştiği alanda yaptığımız katlı kavşak inşaatı bulunuyor. Ulaşım projelerinin yanı sıra sosyal projelerimiz de devam ediyor. 12 ilçemize sosyal yaşam merkezleri yapmıştık. Merkezde; Melikgazi, Kocasinan ve Talas’a yaptığımız sosyal yaşam merkezleri devam ediyor. Bugünlerde açmayı planladığımı Engelsiz Çocuk Evi ise Türkiye’de tek olan bir proje. Kullananlardan dua aldığımız bir gönül belediyeciliği projesi. Evinde engelli çocuğu olan hemşehrilerimizin çocuklarını güvenle bırakabilecekleri bir merkez yaptık. Tüm bu projelerle Kayseri’de belediyecilik tarihinin en yoğun günlerini yaşıyoruz. Kentsel dönüşüm projeleri, yeşil alan projeleri, yollar, kavşaklar, bulvarlar, sosyal alanlarda inşaatlarımız hızla devam ediyor. Amacımız kış gelmeden hepsini tamamlayarak hizmete açmak” dedi.

