Demokrat Parti’den Saadet Partisi’ne ziyaret

Saadet Partisi İl Başkanlığı’nda gerçekleşen ziyarette Tunç’a yeni görevinde başarılar dileyen İl Başkanı Mahmut Arıkan, ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getirdi. Arıkan, “Demokrat Parti’de yeni göreve gelen İl Başkanı Hüseyin Tunç ve yönetimi, partimize nezaket ziyaretinde bulundular. Görevde inşallah Kayseri ve ülkemiz için hayırlı işler yapmayı inşallah Rabbim nasip eder” diye konuştu.

Demokrat Parti İl Başkanı Hüseyin Tunç ise ülkedeki sorunları hep birlikte çözmek için gerekli desteği vereceklerini ifade ederek, “Halkımız zor durumda. Çünkü bir korku emaresi var. Bu emarenin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşına yakışamadığını biz de biliyoruz fakat insanlarımızda bir çekingenlik var. Bu sorunları hep birlikte çözeceğiz. Bu tedbirler için biz de elimizden geleni yaparak destekleyeceğiz. Ülkemiz ve milletimiz için hayırlısı olsun diyoruz” ifadelerini kullandı.