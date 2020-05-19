Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Denetimler devam ediyor

Giriş-çıkış yasağının 15 gün daha uzatıldığı Kayseri'de polis ekiplerinin denetimleri aralıksız sürüyor. Vatandaşlar da denetimlerdeki memnuniyetlerini ifade ederek, kontrollerin Covid-19 ile mücadelede önemli yeri olduğunu vurguladı.

Denetimler devam ediyor
Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Kayseri'nin de içerisinde bulunduğu 15 ilde seyahat yasağının 15 gün daha uzatıldığı açıklanmıştı. Korona virüs ile mücadele kapsamında alınan tedbirler nedeniyle polis ekipleri de, kentin giriş ve çıkış noktalarında denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Sivas yolu üzerindeki yol uygulamasında emniyet mensupları, araçları durdurarak seyahat izin belgesi ve kimlik kontrolü yaptı. Ekipler, araçlarda bulunan vatandaşları ayrıca emniyet kemeri ve maske kullanmaları konusunda uyarılarda bulundu.
Vatandaşlar da denetimlerden memnun olduklarını, korona virüs ile mücadelede yapılan bu denetimlerin etkili olduğunu belirterek görevlilere teşekkürlerini iletti.
 

İHA

İlgili Galeriler
MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanKayseri Giriş çıkışDenetim
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.