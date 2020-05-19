Denetimler devam ediyor Giriş-çıkış yasağının 15 gün daha uzatıldığı Kayseri'de polis ekiplerinin denetimleri aralıksız sürüyor. Vatandaşlar da denetimlerdeki memnuniyetlerini ifade ederek, kontrollerin Covid-19 ile mücadelede önemli yeri olduğunu vurguladı.

19 Mayıs 2020 Salı 12:55