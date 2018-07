"Derdimiz ceza yazmak değil üretimi kaliteli hale getirmek"

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Oda Başkanı Altan Aydemir, insan sağlığını önde tutmak için hep birlikte çalışacaklarını kaydetti. Aydemir; "Bu şehri gerçekten ilerletmek için bizlerin el ele vermesi gerektiği inancındayız. Sağ olsun Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürümüz de bizleri ziyaret ederek onurlandırmıştır. Gerek mevzuat gerekse yasal konularda neler gerekiyorsa bizler de oda olarak el ele vererek şehrimizin daha ileriye taşınması, insan sağlığını önde tutmamız için de hep birlikte çalışacağız inşallah" dedi.



Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Kayacan ise, hep birlikte daha büyük ve kaliteli projeler ortaya çıkaracaklarını dile getirerek esnafın her zaman yanında olduklarını kaydetti. Kayacan; "Şehirde bizler devleti temsil eden kurumlarız, karşı tarafta ise esnafı temsil eden başkanımız ve yönetimi var. Her zaman olduğu gibi tüm sivil toplum örgütleriyle yaptığımız çalışmaları Lokantacılar ve Pastacılar Odası ile de çalışmak istiyoruz. Geçmişte çalıştık, bundan sonra da birlikte çalışacağız. Her zaman söylüyorum, bir şehirde kalite ve başarı varsa bu tesadüf değildir. Bu başarı ve kalite, birlikte yapılan işgücü olacaktır. İnşallah başkanımın gelmesiyle oda daha aktif hale gelecek, daha büyük çalışmalara birlikte imza atacağız. Daha güzel projeler ortaya çıkaracağız. Sonuçta sivil toplum örgütlerinin yapacağı birçok çalışma var, bunlara da inşallah yeni yönetim imza atacaktır. Bizler her zaman olduğu gibi tüm esnafımızın yanındayız. Bizim derdimiz ceza yazmak ve denetim yapmaktan ziyade bu şehirde üretimi kaliteli hale getirmek. Kaliteli hale getirdikten sonra da inşallah esnafımız da para kazanacak vatandaşımız da kaliteli ürünlere ulaşacak. Bunu tek taraflı yapamayız, hep birlikte yapacağız" ifadelerini kullandı.