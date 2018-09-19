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DERS BAŞLADI, İNŞAAT DEVAM!

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin Sahabiye Kentsel Dönüşüm projesi kapsamında özel bir şahsa yaptırdığı Mehmet İlgü İlköğretim Okulu’nda inşaatın hala bitmemiş olmasına rağmen okulun eğitime açılması velileri korkutuyor.

DERS BAŞLADI, İNŞAAT DEVAM!

VELİLER İSYANDA

Okulda öğrencisi olan velilerden bazıları “Bu okulun bu tarihte açılacağını yetkililer bilmiyor mu? Son anda mı yapılır bu işler, burada çocuğun biri düşüp ağzını yüzünü bu demirlere çarpa sorumlusu kim olacak, müteahhitin gecikmesine kesilecek küçük cezalar olası kazaların bedeli olabilir mi acaba? Bu yetkililerden herhangi birinin çocuğu bu okula gider mi merak ediyoruz” diye düşüncelerini dile getirdiler.



İnşaat elektriği ve suyuyla eğitime başlayan Mehmet İlgü İlköğretim Okulu’nun bahçesinde ve sınır duvarlarıyla, okul önündeki kaldırımlarda inşaat çalışmaları devam ederken ruhsat ve benzeri belge eksikliğinin Kocasinan Belediyesi’nden kaynaklandığı öne sürüldü.



TOP KOCASİNAN’A ATILDI

Okulun yapı kullanım izin belgesinin henüz olmadığı öğrenilirken Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan  açıklamada “Belgeyi Kocasinan Belediyesi verecekmiş  yetişmemiş ama o da birkaç güne kadar olur” denildi.



KOCASİNAN’DAN YANIT

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar da  “Arkadaşlara sordum bize bu tür bir yazı ve belge bekleyen başvuru olmamış ama işin ayrıntısını öğrenip açıklama yapacağım” dedi.



Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci Mehmet İlgü İlköğretim Okulu’nun bahçesinde ve civarında devam eden inşaat çalışmalarının birkaç gün içinde biteceğini söyledi. Müdür Celalettin Ekinci, eğitime engel bir durum olmadığını söyledi.


 

Özel Haber: İlter Sağırsoy

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