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Develi Belediye Başkanı’ndan Rektör Karamustafa’ya Ziyaret

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa’ya ‘hayırlı olsun’ ziyaretinde bulundu.

Develi Belediye Başkanı’ndan Rektör Karamustafa’ya Ziyaret

Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa’ya yeni görevinde başarılar dilerken aynı zamanda Develi Seyrani Eğitim kampüsünde eğitime girecek olan Beşeri İlimler ve İslami İlimler Fakülteleri hakkında da istişarelerde bulundu. Develi’nin eğitim hayatı için iki fakültenin çok önemli rol üstleneceğini belirten Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar’a ziyaretlerinden dolayı teşekkürlerini iletti.

Haber: Fatih Bar
 

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