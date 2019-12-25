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DEVLET HARAMLARDAN ELİNİ ÇEKSİN

Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Başkanı Ahmet Taş, Milli Piyango konusunda açıklamalar yaptı. Taş, açıklamasında, “Devletimizin, toplumu kumara götüren Milli Piyango, Spor Toto, Spor Loto ve benzeri tüm şans oyunlarını kaldırmasını, havadan para kazanmaya, geleceğini haramdan gelecek paraya bağlamayı sağlayan tüm oyunlardan elini çekmesini istiyor, kumar oynatan devlet imajından uzaklaşmasını bekliyoruz” dedi.

DEVLET HARAMLARDAN ELİNİ ÇEKSİN
Milli Piyango hakkında açıklama yapan Taş, “Kamuoyunun önemli bir kısmı, basın yayın organlarına verilen reklamlar sonucu Milli Piyango gibi temeli dinimizce haram, milli kültürümüzde ve hayatımızda da asla yeri olmayan piyango çekilişi sonucu çıkacağına inandığı haram paraya umut bağlamış bulunuyor. Elinin emeği, alnının teri ile kazanılan helal kazanca kanaat etmeyen önemli bir toplum kesimi Milli Piyango bilet satış gişeleri önünde uzun kuyruklar oluşturarak haram yoldan zengin olmanın yollarını denemeye koşmaktadır” dedi.

Milli Piyango'dan bilet alıp kazananların bu paradan fayda görmediğini ve huzur bulmadığını söyleyen Taş, “Adı dışında hiçbir yönü milli olmayan, milletimize hayırsızlık ve bereketsizlik getiren Milli Piyango ve şans oyunlarının asla huzur ve bereket kaynağı olmadığı yaşanan tecrübe ile tescillenmiş bulunmaktadır. Yılbaşı münasebetiyle içkili eğlencelerin yasaklanmasını, tüm esnaflarımızın yılbaşı ile ilgili çekilişlerden uzak kalmasını bekliyor, vatandaşlarımızın da bu konuya daha hassas ve duyarlı olmasını, ahlak dışı, içkili kumarlı her türlü ortamdan uzak kalarak, yılbaşını geçirilen yılın muhasebesi ve verilen nimetlerin şükrü ile geçirmesini tavsiye ediyoruz” diye konuştu.  
 
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Kayseri Gönüllü Kültür KuruluşlarıAhmet TAŞMİLLİ PİYANGOYılbaşı Mili Piyango
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