DEVLET HASTANESİ TAMAM Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Memduh Büyükkılıç, Yahyalı Devlet Hastanesi’nin bu yıl muhakkak açılacağını belirterek, “Gerekirse biz belediye olarak da destek olacağız. Hastane bu sene açılacak” dedi.

25 Mart 2019 Pazartesi 09:48