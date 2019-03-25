DEVLET HASTANESİ TAMAM

EN KISA SÜREDE BİTECEK
75 yataklı Yahyalı Devlet Hastanesi hakkında İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli’den bilgiler alan Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, hastane inşaat sahasını gezerek çalışanlar ile sohbet edip, havaların artık müsait olduğunu belirterek inşaatın en kısa sürede tamamlanmasını istedi.
YAHYALI’DA TEDAVİ OLACAKLAR
Yahyalı İlçesi ziyaretinde devam eden yatırım alanlarını gezen ve bilgiler alan Başkan Memduh Büyükkılıç, sözlerini şöyle sürdürdü: “Yahyalılı hemşerilerimize Yahyalı Devlet Hastanesi hayırlı olsun. Bu yıl tamamlanarak hizmete açılacaktır. Gerekirse belediye olarak destek olacağız, yardımda bulunacağız. Artık vatandaşlarımız Yahyalı’da tedavi edilecektir. 75 yataklı hastanemizin inşaat alanını gezdim. Çalışmalar yoğun bir tempo ile devam ediyor.”
75 yataklı Yahyalı Devlet Hastanesi hakkında İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli’den bilgiler alan Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, hastane inşaat sahasını gezerek çalışanlar ile sohbet edip, havaların artık müsait olduğunu belirterek inşaatın en kısa sürede tamamlanmasını istedi.
YAHYALI’DA TEDAVİ OLACAKLAR
Yahyalı İlçesi ziyaretinde devam eden yatırım alanlarını gezen ve bilgiler alan Başkan Memduh Büyükkılıç, sözlerini şöyle sürdürdü: “Yahyalılı hemşerilerimize Yahyalı Devlet Hastanesi hayırlı olsun. Bu yıl tamamlanarak hizmete açılacaktır. Gerekirse belediye olarak destek olacağız, yardımda bulunacağız. Artık vatandaşlarımız Yahyalı’da tedavi edilecektir. 75 yataklı hastanemizin inşaat alanını gezdim. Çalışmalar yoğun bir tempo ile devam ediyor.”
İlter SAĞIRSOY