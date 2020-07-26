Dezenfekte işlemleri devam ediyor Kayseri Büyükşehir Belediyesi Covid-19 salgınına karşı her alanda düzenli olarak yürüttüğü temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarına ulaşımda da hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde kullanılan toplu taşıma araçlarındaki dezenfeksiyon işlemleri için toplam 4 bin 654 litre dezenfektan kullanıldı.

26 Temmuz 2020 Pazar 13:23