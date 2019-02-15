DGAP’tan Mustafa Yalçın’a Tam Destek

DGAP Platformu Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden ayrıldıktan sonra AK Parti Talas Belediyesi Başkan adayı olan Mustafa Yalçın onuruna yemek verdi. Programa önceki dönem Van Milletvekili Burhan Kocatürk, Melikgazi Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan adayı Memduh Büyükkılıç, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, AK Parti Talas Belediye Başkan adayı Mustafa Yalçın, DGAP Başkanı Abdulnasır Çetin ile Doğu ve Güney Doğu İllerinden çok sayıda vatandaş katıldı.



Programın açılış konuşmasını yapan DGAP Başkanı Abdulnasır Çetin, Mustafa Yalçın’ın Van’a yapmış olduğu katkılardan övgü ile bahsederek, “ Mustafa ağabey Van’a ilk geldiğinde Van yerel basını büyük bir yaygara kopardı. Dediler ki ‘Kayserilinin burada ne işi var’. Sonra, Mustafa Yalçın, Van’a öyle bir dokundu ki Van’ın üstüne bir Van daha kattı. İnanılmaz mutlu olduk. Çünkü ailesi Van’da yaşayan bir kardeşiniz olarak söylüyorum. Mustafa Yalçın’ın Van’a inanılmaz katkıları oldu. Biz de Mustafa ağabeyi onure etmek için böyle bir yemek programı düzenledik. Bu seçim sürecinde daha sağlam bir şekilde bir arada olmak, daha büyük toplantılar düzenlemek bizim temel düşüncemiz” diye konuştu.



Van Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı görevine getirilişinden dolayı büyük bir mutluluk yaşadığını dile getiren Talas Belediye Başkan adayı Mustafa Yalçın ise, “2 yıl önce 7 Şubat’ta, İçişleri Bakanımız makamına beni davet etti. Van, Diyarbakır, Batman ve Mardin gibi illerde ihtiyaç var, buralarda hizmete var mısın? dedi. Yokum demek olmaz. Hayırlı olsun efendim, biz hazırız dedim. Gece 11.30’da talimat verdi. 2.30’da da yazım geldi. Sabah kendimi Van’da buldum. Van’ı gördüm elhamdülillah çok sevdim. Memleketin Doğu’su ya da Batısı olmaz her tarafı bizim. Doğu’da görev yapmak, üstelik 5 yıl önce depremden kurtulmuş uzun süredir de terör belası ile baş başa kalmış bir bölgede güzel bir şehir de görev yapmak bana nasip oldu. Kendimi bu yüzden çok şanslı hissediyorum. Büyüklerimizden aldığımız, Memduh Başkanımızdan, Haseki başkanımızdan aldığım terbiye ile orada hizmet etmeye çalıştım. Dokunuşlar yapmaya gayret ettim” ifadelerine yer verdi.



Van halkı ile iyi bir uyum ile çalıştıklarını da ifade eden Yalçın, “753 muhatın hepsiyle bir bir görüştüm. En çok köyünüzün ihtiyacı ne dedim. Asfalt dediler. Sonra çalışmalara başladık ve bir yazda 950 kilometre sıcak asfalt yaptık. 950 kilometre buradan Van demek. Gecemizi, gündüzümüze katarak Vanlı kardeşlerimizle çalıştık. Şehir içinde de deprem ve terörün yaralarını sarmak için çalıştık. Allah’a çok şükür Van’ın önemli caddelerini yeniden yaptık. Sebze halleri, mezbahaneler açtık. Şükürler olsun Van, çok çalışıldığı zaman kendini gösteren ve bereketli bir yer. Biz büyük bir milletiz devletiz. Arkadaşlarımızın hepsi devlete ve millete çok sahip çıktıkları için sonuçta 15 Temmuz gibi hain bir kalkışmaya hep birlikte karşı çıkarak, bugün ki rahatlığa eriştik. Belediyecilikte 24’üncü yılımı çalışıyorum. Hiçbir zaman Doğulu ya da Batılı, diye ayrım yapmadım” şeklinde konuştu.



