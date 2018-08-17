DİLENDİRİLEN ÇOCUĞU DEVLET ALACAK

Erdem Albayrak Kayseri genelinde Emniyet müdürlüğü ve belediye ekipleriyle koordineli bir şekilde çalışıldığını hatırlatarak, “Üç kurumdan üç temsilcinin yer aldığı iki mobilize ekibimiz var. Bunlar sürekli şehri tarıyor ve şikayetleri değerlendiriyorlar. Çocuk istismarı tespit edildiğinde hemen yasal işlemler başlatılıyor” diye konuştu.



Polise gelen şikayetlerin değerlendirilmesiyle son iki yılda 146 ailenin çocuklarını dilendirirken suçüstü yakalandığı belirtildi. Bu 146 aile hakkında dava açılması için yasal süreç başlatıldı. Ancak “dilendirme yoluyla çocuk istismarı” başlıklı 146 dosyasının, 110’u için kovuşturmaya gerek olmadığı yönünde ve 26’sı hakkında da beraat kararı verildi. Bu dosyalardaki dilendirilen çocuklardan 10’u ise aile kaydına rastlanılamadığından serbest bırakıldı.



Yetkililer bu konudaki yasalarda yer alan bazı boşlukların da biran önce düzeltilmesini talep ederek “Mesela Kayseri’de iki olan mobilize ekip sayısı mümkün olduğu kadar artırılmalı ve bu işin üstüne daha yoğun gidilmeli, zira bu çocuklar büyüyünce ya fuhuş bataklığına saplanıyorlar ya da yasa dışı işlere giriyorlar. Sonunda da dilencilikle başlayan hayat, yaş ilerledikçe çok daha büyük suç ve sorunlarla içinden çıkılmaz hale geliyor” dedi.

