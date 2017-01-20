‘Diriliş’ Büyükşehir'de Diriliş Ertuğrul dizisinin yapımcısı ve senaristi Mehmet Bozdağ, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'i ziyaret etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Diriliş Ertuğrul dizisinin yapımcısı ve senaristi Mehmet Bozdağ ile bir süre görüştü. Kayserili olarak memleketine yapılan çalışmalardan dolayı gurur duyduğunu belirten Mehmet Bozdağ, Başkan Çelik'e çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Başkan Mustafa Çelik'te Mehmet Bozdağ'a Büyükşehir Belediyesinin çıkardığı ‘Şehir Kültür Sanat’ dergisini hediye etti. Dergiyi inceleyen Bozdağ derginin çok güzel olduğunu ifade ederek "İçeriği ve yazıları müthiş olmuş." dedi.



İHA