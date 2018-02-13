Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Diriliş Ocaklarından HDP’ye suç duyurusu

Diriliş Ocakları Kayseri İl Başkanlığı, Halkların Demokratik Partisi (HDP) hakkında Afrin operasyonu hakkında yaptıkları açıklamalar dolayısıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu. Diriliş Ocakları Başkanı Genel Başkanı Cihan Uruç, “Kongrede yapılan açıklamalar kabul edilemez” dedi.

Diriliş Ocaklarından HDP’ye suç duyurusu
Diriliş Ocakları Kayseri İl Başkanlığı, HDP eş genel başkanı ve milletvekilleri hakkında, kongrede yaptıkları konuşmalardan dolayı Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Öncesinde Kayseri Adalet Sarayı önünde bir basın açıklaması düzenleyen Diriliş Ocakları Genel Başkanı Cihan Uruç, Birkaç gün önce HDP bir kongre yaptı. Bu kongrede Afrin operasyonunu hedef alarak bu operasyonda sivillerin ve çocukların katledildiğine dair açıklamalar yapıldı. Bununla ilgili suç duyurusunda bulunacağız. Bunlar, devletimizin, milletimizin ve ordumuzun manevi şahsiyetini ayaklar altına alan açıklamalardır ve kabul edilemez. Türk ordusu ilkeli bir savaş yürütmekte ve ilkeli bir mücadele yürütmektedir. Bölgede 36’ya yakın ülke bulunmaktadır. Adamlar 12 bin kilometre öteden gelerek burada bir oyun peşindeler. Türkiye, yaklaşık bin kilometrelik bir sınırı bulunan ülkede bulunmaması abes bir durumdu. Ülkemizin güvenliği açısından gerekli bir olaydır. Burada HDP her zamanki gibi devletimizin, milletimizin ve ordumuzun şahsiyetini ayaklar altına almak, uluslararası kamuoyunda ülkemizi küçük düşürmek ve yaptıkları açıklamalar ile Kürt kardeşlerimizi provoke etmektir. Bu kabul edilemez” ifadelerini kullandı.
Başkan Cihan Uruç ve beraberindekiler daha sonra suç duyurusunda bulundu.

İHA

İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.