Diriliş Ocaklarından HDP’ye suç duyurusu

Diriliş Ocakları Kayseri İl Başkanlığı, HDP eş genel başkanı ve milletvekilleri hakkında, kongrede yaptıkları konuşmalardan dolayı Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Öncesinde Kayseri Adalet Sarayı önünde bir basın açıklaması düzenleyen Diriliş Ocakları Genel Başkanı Cihan Uruç, Birkaç gün önce HDP bir kongre yaptı. Bu kongrede Afrin operasyonunu hedef alarak bu operasyonda sivillerin ve çocukların katledildiğine dair açıklamalar yapıldı. Bununla ilgili suç duyurusunda bulunacağız. Bunlar, devletimizin, milletimizin ve ordumuzun manevi şahsiyetini ayaklar altına alan açıklamalardır ve kabul edilemez. Türk ordusu ilkeli bir savaş yürütmekte ve ilkeli bir mücadele yürütmektedir. Bölgede 36’ya yakın ülke bulunmaktadır. Adamlar 12 bin kilometre öteden gelerek burada bir oyun peşindeler. Türkiye, yaklaşık bin kilometrelik bir sınırı bulunan ülkede bulunmaması abes bir durumdu. Ülkemizin güvenliği açısından gerekli bir olaydır. Burada HDP her zamanki gibi devletimizin, milletimizin ve ordumuzun şahsiyetini ayaklar altına almak, uluslararası kamuoyunda ülkemizi küçük düşürmek ve yaptıkları açıklamalar ile Kürt kardeşlerimizi provoke etmektir. Bu kabul edilemez” ifadelerini kullandı.

Başkan Cihan Uruç ve beraberindekiler daha sonra suç duyurusunda bulundu.

İHA