Dışarı çıkan yaşlı vatandaşlar uyarılıyor Kayseri Büyükşehir Belediyesi sosyal izolasyona uyulması ve Kayseri Pandemi Kurulu’nun kararlarına riayet edilmesi için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi Zabıtası, sokağa çıkma yasağı olmasına rağmen evlerinden çıkan 65 yaş üstü yaşlılarımızı uyararak bizzat evlerine dönmelerine yardımcı oluyor. Bu arada ticari taksiler için alınan karar doğrultusunda da denetimler yapılıyor.

01 Nisan 2020 Çarşamba 15:58