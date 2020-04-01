Dışarı çıkan yaşlı vatandaşlar uyarılıyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri gün boyunca şehrin farklı bölgelerinde denetimlerini sürdürerek koronavirüs salgınına karşı alınan önlemlere uyulmasını sağlamaya çalışıyor. Zabıta ekipleri bu kapsamda yaptıkları denetimler sırasında kendi sağlıkları ve toplum sağlığı için evlerinde kalmaları gereken 65 yaş üstü yaşlılarımızla da karşılaşıyor. Denetimler sırasında sokağa çıktıkları görülen yaşlılarımız uyarılarak bizzat ekipler tarafından evlerine götürülüyor.
Büyükşehir Belediyesi Zabıtası, Kayseri Pandemi Kurulu’nun almış olduğu kararlara uyulması için de denetimlerine aralıksız devam ediyor. Alınan kararlar çerçevesinde Kayseri’deki ticari taksilere de sınırlama getirildi. Kayseri’deki taksiler artık plaka numaralarına göre trafiğe çıkacaklar. Bir gün tek bir gün çift numaralı plakaya sahip taksilerin hizmet vermesi yönünde alınan karar üzerine denetimler yapan Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri karara aykırı hareket edenlere karşı işlem yapacaklar.
Büyükşehir Belediyesi Zabıtası, Kayseri Pandemi Kurulu’nun almış olduğu kararlara uyulması için de denetimlerine aralıksız devam ediyor. Alınan kararlar çerçevesinde Kayseri’deki ticari taksilere de sınırlama getirildi. Kayseri’deki taksiler artık plaka numaralarına göre trafiğe çıkacaklar. Bir gün tek bir gün çift numaralı plakaya sahip taksilerin hizmet vermesi yönünde alınan karar üzerine denetimler yapan Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri karara aykırı hareket edenlere karşı işlem yapacaklar.
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