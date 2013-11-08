Dişhekimliği Fakültelerinin Dekanları Kayseri'de Buluştu

Diş Hekimliği Fakültelerinin sorunları ve ortaya çıkabilecek sorunların çözüm yollarını değerlendirmek üzere bir araya gelen Türkiye'deki üniversitelerde bulunan Dişhekimliği Fakültelerinin dekanlarının katıldığı 'Diş Hekimliği Fakülteleri Dekanlar Konseyi Toplantısı' Kayseri'de başladı.

Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşen toplantının açılışında konuşan Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Keleştemur, Türkiye'de 50'nin üzerinde Dişhekimliği Fakültesi bulunduğunu, sadece 1 Dişhekimi öğretim üyesinin ise bir Üniversitede Rektörlük yaptığını belirterek, ''Keşke daha fazla Dişhekimi arkadaşımız rektör olsa. Böylece Dişhekimliği Fakültelerinin sorunları daha iyi anlaşılırdı. Ben Dişhekimliği konusunu sadece kendi dişim ağrıdığı zaman gittim ve öğrendim. Daha sonra Rektör olunca elbette konuları daha iyi bilme zorunluluğunuz oluyor. Dişhekimliğinin kendine göre farklı farklı sorunları var. Mesela dişle ilgili bir ameliyatı, Dişhekimliği Fakültesi mi yapacak yoksa başka fakültelerin değişik disiplinleri mi yapacak gibi bir sorunla karşılaştım. Bu durumda objektif olmam gerekiyordu ve böyle davrandım. Sonuçta o işi Dişhekimliği Fakültemizin yapması gerekiyordu ve bu şekilde karar verdik. Bu ve benzeri sorunların çözümü için bu tür toplantıların önemsenmesi gerekiyor'' dedi.

Erciyes Üniversitesi'nin kuruluşunu da anlatan Rektör Keleştemur, ''Üniversitemizin temelleri, 1978 yılında Hacettepe Üniversitesi'ne bağlı Tıp Fakültesi'nin kurulmasıyla atıldı. Tabii daha sonraki yıllarda Dişhekimliği Fakültemiz de kuruldu. Dişhekimliği Fakültemiz, zaman içerisinde sistemli büyüdü ve bugünkü haline geldi. Dişhekimliği Fakültelerinin sorunlarının ele alınacağı bu toplantı, hayırlı uğurlu olsun'' ifadelerini kullandı.

Konsey Başkanı Prof. Dr. Raif Erişen de, Dişhekimliği Fakültelerinin sorunlarını ele almak için bir araya geldiklerini ifade ederek, ''Bugüne kadar 7 toplantı yaptık ve Kayseri'deki bu toplantımız, sekizinci toplantımız oluyor. Türkiye'de 50'nin üzerinde Dişhekimliği Fakültesi var. Bunların 46'sının dekanları atanmış durumda. Böyle çok sayıda Dişhekimliği Fakültesi olunca da ister istemez çeşitli sorunlar da ortaya çıkıyor. Bu tür toplantıları, sorunların dile getirilmesi ve çözüm yollarının aranması, aynı zamanda çözüm yollarının bulunması noktasında önemsiyoruz. Biz yılda 2 defa toplanıyoruz ama gerekirse 3 ya da 4 toplantı da yapabiliriz'' diye konuştu.