Diyaliz Teknikerleri İsyanda

Diyaliz teknikerleri tepkilerini şöyle dile getirdiler; “Uygulamadaki sayısal veriler Sağlık Bakanlığı geçmiş yıllarda hemodiyaliz servislerinde yaşanan sağlık personeli sıkıntısından dolayı hemşire unvanlı kişilere diyalizde çalışma sertifikası vermiş ve yönetmeliğe göre hemşirelere bu görevleri tanımlamıştır. Günümüz itibarıyla Türkiye'nin çeşitli yerlerinde diyaliz hastaları artmış ve hemşirelere verilen sertifikalarda çoğaltılmıştır. Aynı şekilde üniversitelerde diyaliz teknikerliği programı da yaygınlaştırılmıştır. Bugün diyaliz teknikeri mezun sayısı ortalama 15.000 üzerindedir. Sağlık Bakanlığı bünyesinde hemodiyaliz servislerinde çalışan sertifikalı hemşire sayısı 8.000 civarında. Kamuda görev yapan Diyaliz teknikeri sayısı da sadece 400 civarındadır.”



Uygulamadaki sıkıntıları dile getiren diyaliz teknikerleri hemşirelerin hastaları sadece normal tedavi boyutunda alırken diyaliz hastasında oluşabilecek ani olumsuz durumlara karşı çaresiz kaldıklarını ve hemşirelerin sadece hasta kontrolünü sağlarken, teknikerlerin ise hem hasta hem de makine kontrollerini sağladığını vurgulayarak iki işi birden yürüttüklerini söyledi. Sağlık bakanlığı tarafından diyaliz teknikerleri ile ilgili yeni bir düzenleme yapılması gerektiği belirtildi.

