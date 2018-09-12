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Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Argun’dan Vali Kamçı’ya Ziyaret

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Selim Argun, Vali Süleyman Kamçı’yı makamında ziyaret etti. 

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Argun’dan Vali Kamçı’ya Ziyaret

Kayseri İl müftülüğü tarafından düzenlenecek olan “202 Erkek Öğrenci Hafızlık Merasimi” programına katılmak üzere ilimize gelen Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Argun, programı kapsamında Vali Kamçı’yı makamında ziyaret etti. 

Misafirperverliğinden dolayı Vali Kamçı’ya teşekkür eden Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Argun, Kayseri’deki diğer programları hakkında bilgi verdi. 
Vali Kamçı ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, her zaman kendilerini ağırlamaktan mutluluk duyacaklarını söyledi. 
Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Selim Argun ziyaretinin sonunda, Vali Kamçı’ya Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından prestij baskı Kuran-ı Kerim hediye etti. 

Ziyarette Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Selin Argun’a, Reisü’l Kurra Vekili Mustafa Demirkan, Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu başkanı Hafız Osman Şahin ve İl Müftüsü Şahin Güven Eşlik etti. 
 

İHA

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