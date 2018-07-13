Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Martı, Vali Kamçı’yı ziyaret etti

Kayseri Müftülüğü’nün düzenlediği programa katılmak için Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Huriye Martı, Kayseri’ye geldi. Başkan Yardımcısı Martı Kayseri Valisi Süleyman Kamçı’yı makamında ziyaret etti. Martı, Vali Kamçı’ya kendilerini kabul ettikleri için teşekkür etti.



Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığına atanan ilk kadın olma unvanına sahip Prof. Dr. Huriye Martı'ya görevinde başarı diledi ve Martı’yı Kayseri’de ağırlamaktan dolayı mutluluk duyduklarını belirtti.



Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Huriye Martı ile Vali Kamçı bir süre baş başa görüştü. Ziyarette karşılıklı hediyeleşme oldu. Martı’nın ziyaretine İl Müftüsü Şahin Güven ve İl Müftü Yardımcısı Fatma Feyza Güner eşlik etti.



Haber: Rukiye Usta

