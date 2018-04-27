Diyanet İşleri Başkanı bugün Kayseri’de

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş bugün Kayseri’ye geliyor. Bir dizi programa gerçekleştirecek olan Erbaş’ın ilk olarak saat 09.00’da Vali Süleyman Kamçı’yı makamında ziyaret edecek. 9.30’da Erciyes Üniversitesi Sabancı Kültür Sitesi Konferans Salonu’nda IV. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu Açılış Programı’na katılacak olan Erbaş ardından saat 10.45’te Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammet Güven’i makamında ziyaret edecek.

Başkan Erbaş Cuma namazını Hunat Cami’nde kılarak burada hutbe verecek. Erbaş hutbeden sonra 13.30’da Hunat Mahallesi Ahmet Yesevi Bulvarı, Kayseri Forum AVM Batı Kapısı Karşısı Otopark Alanında düzenlenecek Yardım Tırlarını Uğurlama Programı’na katılacak.

(Kurum haberi)







