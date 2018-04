DİYANET İŞLERİ BAŞKANI KAYSERİ’DE

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Erciyes Üniversitesi tarafından düzenlenen ‘Birlikte Yaşama Ahlakı ve Hukuku Sempozyumu’ ile Diyanet Vakfı ve Kayseri İl Müftülüğünün Suriye’ye göndereceği 22 tır yardım malzemesinin törenine katılmak için Kayseri’ye geldi. Erbaş, İl Müftüsü Doç. Dr. Şahin Güven ile birlikte ilk olarak Kayseri Valisi Süleyman Kamçı’yı ziyaret etti.Valilik ziyaretinde basın mensuplarına açıklamada bulunan Erbaş, katılacağı sempozyuma dair şunları söyledi:“Birlikte yaşama tecrübesi medeniyetimizin en önemli kazanımlarından birisidir. Bu konuda medeniyetimiz her zaman dünyaya örnek olmuştur. Farklı inançlardan, farklı mezheplerden, farklı ırklar ve düşüncelerden insanları asırlar boyunca bir arada huzur içerisinde, barış içerisinde yaşatmış bir medeniyetin çocuklarıyız. Dolayısıyla ecdadımıza layık bir nesil olarak bu anlayışta, yine insanlarımızı barış ve huzur içerisinde yaşatmanın tecrübesini en güzel şekilde yerine getirmeliyiz.”Diyanet Vakfı ve Diyanet İşleri Başkanlığının, Suriye başta olmak üzere diğer sınır ötesi ülkelere düzenli biçimde yardım malzemesi gönderdiğini hatırlatan Erbaş, “Suriyeli mülteci kardeşlerimiz ve sınır ötesi kardeşlerimize Türkiye her zaman her açıdan yardımcı olmuştur. Biz de valiliklerimizde, Diyanet Vakfımızda, Diyanet İşleri Başkanlığımızda işbirliği içerisinde yiyecek, içecek, gıda maddelerini gönderiyoruz. Bugün de Suriye’deki garip gureba kardeşlerimize 22 tırımızı göndereceğiz. Cenab-ı Hakk, bütün milletimizin yapmış olduğu hayır, hasenatı en güzel şekilde kabul eyler inşallah. Biz verdikçe, Cenab-ı Allah milletimize daha çok veriyor. Bunun bilinci içerisindeyiz” ifadelerini kullandı.Erbaş, Valilik ziyaretinin ardından, sempozyuma katılmak için Erciyes Üniversitesine hareket etti.