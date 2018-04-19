Diyanet-Sen Çanakkale’de

92 kişilik Vaizeler ve Kur’an Kursu öğreticilerinin katıldığı gezi programında Çanakkale’nin tarihi yerleri, Çanakkale Savaşı’nın yaşandığı mekanlar, şehitlik gezildi ve Çanakkale şehir turu yapıldı. Gezide; Çanakkale yolculuğu esnasında üyelerin okuduğu hatimi, 57. Alay Şehitliğinde Başkan İrfan Kaşıkcıoğlu’nun okuduğu Kur’an tilaveti ve Başkan Vekili Abdurrahman Ulucan’ın yazdığı hatim duası ile ecdat rahmet ve minnetle anıldı.Çanakkale’den sonra Bursa’ya geçen gezi ekibi Melikgazi eski İlçe Müftüsü, şimdiki Bursa Yıldırım İlçe Müftüsü Musa Dolar’ın refakatiyle Osman Gazi, Orhan Gazi, Tophane, Ulucami, Yeşil Türbe ve Emir Sultan Hazretlerini ziyaret edildi.Geziyle ilgili bir değerlendirme yapan Diyanet-Sen Kayseri Şube Başkanı İrfan Kaşıkçıoğlu, sendika olarak bu tür kültürel etkinliklere oldukça önem verdiklerini belirterek, “Geçmişini bilmeyen geleceğine sahip çıkamaz. O nedenle ecdadımızı tanıma adına bu tür kültürel etkinlikler düzenliyoruz. Bu konuda üyelerimizin yoğun isteği ve memnuniyeti bizleri yeni kültürel etkinlikler konusunda motive ediyor. Önümüzdeki aylarda erkek üyelerimize yönelik planlayacağımız Urfa veya Karadeniz gezilerimiz; Bu ve benzeri sosyal etkinlikler ve kültürel turlar sendikamız tarafından devam ettirilecektir.” şeklinde konuştu. . Diyanet-Sen'i Kayseri'nin en etkin sivil toplum kuruluşu haline getiren üyelerimize ve milletimize teşekkür ederim" dedi.