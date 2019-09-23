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Diyarbakırlı anneler için imza kampanyası

Vatan Partisi Kayseri İl Başkanlığı Cumhuriyet Meydanı’nda Diyarbakır’da çocuklarını almak için HDP il binası önünde eylemlerini sürdüren annelere destek vermek amacıyla imza masası açarak Kayserililerden imza kampanyasına destek vermeye çağırdı. Vatan Partisi Kayseri Öncü Kadın Başkanı Tülin Karakaş konu hakkında yaptığı açıklamasında, “Diyarbakır anneleri yalnız kalmamalı. Bir imza da siz verin” dedi.

Diyarbakırlı anneler için imza kampanyası
Vatan Partisi Kayseri İl Teşkilatı, Cumhuriyet Meydanı’nda Diyarbakırlı annelere destek vermek amacıyla imza masası açtı. Vatan Partisi Kayseri Öncü Kadın Başkanı Tülin Karakaş konu hakkında yaptığı açıklamasında, “HDP tarafından evlatları kandırılarak dağa çıkarılan annelerin Diyarbakır HDP il binası önündeki oturma eylemi devam ediyor. Her geçen gün HDP kapısının önündeki anne sayısı artıyor. Anneler günlerdir, aylardır hatta senelerdir görmedikleri çocuklarını HDP’den istiyor. Çünkü onlar HDP binalarının PKK’nın askere alma dairesi gibi çalıştığını biliyorlar” diye konuştu.

“Doğru adresteler, doğru kapının önündeler”

Başkan Karakaş, “Doğru adresteler, doğru kapının önündeler. Anneler çocuklarını isterken, HDP ve PKK’nın gerçek yüzünü de apaçık ortaya koyuyor” diyerek açıklamalarını şöyle sürdürdü: “Bu bağrı yanık, evlat hasreti içinde olan anneler şöyle haykırıyor: ‘Senin oğlun dağa gitsin, bakalım sen oturuyor musun, oturuyor musun? Bizim canımız gitmiş, senin umurunda mı? Gönderdiniz çocukları, yalan mı? Kaç tane genç toprağın altında. Diyarbakır'da genç bırakmadınız ya cezaevinde ya toprağın altındalar’, ‘Başlarım sizin Kürdistan davanıza’, 'Fakir fukaranın çocuğu dağa, ben koltuklarda', ‘Alıştınız insanları dağa göndermeye. Size verecek çocuğumuz yok, getirin’, ‘Bunların çocukları lüks okullarda okuyor. Yeter artık toprağın altı genç doldu, nereye kadar?’,‘Yavrularımızı ABD’ye uşak yapıyorsunuz’, ‘HDP İsrail’dir. Bunlar Kürt değil, bunlar gavur. Bunların bizim üzerimizde ne hakları var, bunlar gavur. Müslüman olsalardı, oğlumu kaçırmazlardı bizi perişan etmezlerdi. Bunlar Kürtler için çalışmıyorlar. Bunlar Kürt değil. Bunlar Amerika için çalışıyor. Bunlar Kürt değil, Amerika’nın adamlarıdır’, ‘Yüreğimizi yaktılar, Allah da onların yüreğini yaksın. Oğlumu HDP’den istiyorum. HDP oğlumu götürmüş onların eline vermiş. Onların çocukları Amerika’da okuyor, niye çocuklarını göndermiyorlar. Çocuklarımızı alıp Kandile götürüyorlar’, ‘Burası, HDP Kandil’dir. HDP oğlumu nereden getiriyorsa getirsin. Ben oğlumu istiyorum. Buradan gitmeyeceğim, vallahi burayı yıkarım.’

“HDP kapatılıncaya kadar büyüyerek devam edecektir”

Karakaş sözlerini şöyle sürdürdü: “Annelerin bu eylemi, PKK’yı ve PKK’ya asker ve lojistik destek sağlayan HDP’lileri korkuttu ve panik havası içine soktu. Korkmakta da haklılar çünkü bu eylem HDP kapatılıncaya kadar, PKK’nın kökü kazınıncaya kadar büyüyerek devam edecektir. Bu eylem en haklı, en demokratik, PKK ya ve emperyalizme en büyük darbeyi indiren tüm Türkiye’den destek alan en doğru eylemdir. Milli olduğunu, Atatürkçü olduğunu söyleyen herkesin bu eylemin yanında ve destekçisi durumunda olması gerekir. Tüm Kayseri halkını Diyarbakır annelerine destek vermeye çağırıyoruz.  Bir imza da siz verin.”
 

Haber: Ekrem Nazlı

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