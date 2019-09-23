Diyarbakırlı anneler için imza kampanyası Vatan Partisi Kayseri İl Başkanlığı Cumhuriyet Meydanı’nda Diyarbakır’da çocuklarını almak için HDP il binası önünde eylemlerini sürdüren annelere destek vermek amacıyla imza masası açarak Kayserililerden imza kampanyasına destek vermeye çağırdı. Vatan Partisi Kayseri Öncü Kadın Başkanı Tülin Karakaş konu hakkında yaptığı açıklamasında, “Diyarbakır anneleri yalnız kalmamalı. Bir imza da siz verin” dedi.

23 Eylül 2019 Pazartesi 12:59