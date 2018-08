Doç. Dr. Keklik: “Sağlıksız pişirilen et kansere davetiye çıkarıyor”

Kayseri Tabip Odası Yönetim Kurulu üyesi İç Hastalıkları ve Hematoloji uzmanı Doç. Dr. Muzaffer Keklik, Kurban bayramı öncesi vatandaşları sağlıklı beslenme konusunda uyararak, dikkat edilmesi gereken noktaları açıkladı.



Bayramda et tüketirken çok dikkatli olunması gerektiğinin altını çizen Doç Dr. Muzaffer Keklik, “Diyabet, gut ve hipertansiyon gibi kronik hastalığı olanlar, diyetlerine dikkat etmezlerse önemli sağlık sorunlarıyla karşılaşabilirler. Kan şekeri ve tansiyon yükselebilir, gut hastalarında ürik asit yükselmesi sonucu ayak parmaklarında şiddetli ağrı ve kızarıklık şikâyeti tekrarlayabilir. Keza, kolesterol yüksekliği olanlarda kan yağları olumsuz etkilenebilir. Kurban bayramının sıcak günlere denk gelmesini de sayarsak, kalp hastalığı olanlarda bir anda fazla miktarda ete yüklenilmesi, akut koroner sendroma kadar giden tablolara yol açabilir. Ülser, gastrit gibi mide şikâyeti olanlarda da kurban eti yeteri kadar bekletilmeden pişirilirse sert kalır ve hazımsızlık sorunlarına yol açabilir. Özellikle mide rahatsızlığı olan kişiler, kurban etini 24 saat beklettikten sonra pişirmelidir” diye konuştu.



Muzaffer Keklik, bayramda beslenme önerileri ile ilgili olarak da şunları söyledi:

“ Bayramda tansiyonu, kolesterolü ve kan şekerini yükseltmemek için güne hafif bir kahvaltıyla başlanmalı, bir öğünde aşırı miktarda yemekten kaçınılmalı, az ve sık sık beslenilmelidir. Diyabet hastaları bayram şekeri, çikolata ve tatlılardan uzak durmalı, tatlı tercih edeceklerse sütlü tatlıları seçmelidir.

Çalışmalar, sağlıksız şekilde pişirilmiş kırmızı et tüketen bireylerde barsak ve mide kanserine yakalanma riskinin yüksek olduğunu göstermiştir. Etin ateşe yakın olarak pişirilmesi hem kanserojen öğelerin oluşumuna neden olur, hem de B1, B12, folik asit gibi vitaminlerin kaybına yol açar. Izgara yapılacaksa, etlerin kömürleşmemesine dikkat edilmeli, yavaş ve düşük ısıda pişirilmelidir. Etler kavrularak veya kızartarak pişirilmemeli, kuyruk yağı, tereyağı gibi doymuş yağlar kullanılmamalıdır. Haşlama ve fırında pişirme daha sağlıklıdır.



Yüksek kolesterolü ve kalp-damar hastalığı olan kişilerin sakatat tüketiminden kaçınmaları gerekir.

Kurban bayramı boyunca yoğun et tüketiminin sebep olacağı toksin etkisini azaltmak için bol miktarda meyve-sebze tüketilmeli, yeterince su içilmesi ihmal edilmemelidir.”